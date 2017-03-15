В Хакасии гастарбайтер прятался от полицейских под столом, пока его земляки преодолевали высокие заборы

Правоохранительные органы провели профилактическую операцию «Нелегальный мигрант».

Транспортные полицейские совместно с сотрудниками ОВМ УМВД по Абакану посетили тепличные комплексы, расположенные близ объектов железнодорожного транспорта. Увидев людей в погонах, иностранцы разбегались по углам, с лёгкостью перемахивали через заборы, прятались в различных местах. Один из мигрантов устроил засаду под столом в подсобном помещении. Он проживал на территории России с нарушением законодательства. В тепличном комплексе находились и гражданки одной из республик среднеазиатского региона. Одна из женщин нанимала гастарбайтеров из числа жителей Хакасии и платила им небольшие деньги. Стражи порядка выявили и привлекли к административной ответственности пять нарушителей миграционного законодательства. Каждый заплатит штраф в размере до трёх тысяч рублей. Одному иностранцу предстоит покинуть пределы России, сообщает пресс-секретарь абаканского ЛО МВД России Любовь Гурьянова.

Ещё одного нелегала сотрудники транспортной полиции сняли в поезда, он собирался с семьей уехать в Москву на заработки. 33-летний мужчина четыре года незаконно проживал на территории Хакасии, обзавёлся гражданской женой и тремя детьми.

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