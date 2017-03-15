В Хакасии построят 120 километров ЛЭП для электрификации КФХ

15.03.2017 Автор: Рубрика: Общество Отзывов нет »

Правительство республики, госкомтарифэнерго и минсельхозпрод контролируют ситуацию с техническим присоединением крестьянско-фермерских хозяйств к электросетям. Недавно этот вопрос обсуждался на совещании, которое провёл глава РХ Виктор Зимин.

В прошлом году Хакасэнерго подали электроэнергию на десять КФХ. Нынче к электросетям подключили три хозяйства. Это позволило запустить в работусистемы освещения для зернохранилища и коровника в Бейском районе и цех по переработке молока в Аскизском районе, сообщается на сайте правительства РХ. На очереди в Хакасэнерго ещё 66 сельхозпроизводителей. Филиалу ПАО «МРСК Сибири» предстоит построить почти 120 километров ЛЭП и установить 45 трансформаторных подстанций. На реализацию всех  мероприятий потребуется свыше 160 миллионов рублей. По прогнозам специалистов минсельхозпрода, число фермеров, которым в ближайшее время может понадобиться электричество, вырастет вдвое.

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