В Хакасии сотрудники и ветераны МВД получили квартиры

15.03.2017 Автор: Рубрика: Общество Отзывов нет »

Министр внутренних дел Хакасии Илья Ольховский вручил ключи от однокомнатных квартир двум сотрудникам и трём ветеранам органов внутренних дел.

 

Квартиры-студии площадью 40 квадратных метров расположены в многоэтажной новостройке одного из самых комфортных для проживания районов города. Сегодня  завершается  строительство очередного жилого дома для полицейских в Абакане, в 2014 году 77 семей сотрудников органов внутренних дел получили ключи от новых 1,2,3 и 4-х комнатных квартир, напомнили в пресс-службе МВД Хакасии. А в декабре 2016 года четыре многодетных  семьи стали обладателями сертификатов на предоставление единовременной социальной выплаты для приобретения или строительства жилья.

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