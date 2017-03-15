В Хакасии выберут лучшего учителя

В финал республиканского конкурса «Учитель года» вышли 15 педагогов школ республики.

За победу бороться будут шесть учителей начальных классов, три учителя русского языка и литературы, столько же преподавателей истории и обществознания, один учитель иностранного языка. Финальные испытания в течение двух дней пройдут в школе № 18 посёлка Шира. 23 марта педагогам пред стоит презентовать открытый урок. На следующий день 24 марта финалисты проведут мастер-классы. В прошлом году, звание «Учитель года» получила преподаватель английского языка Ширинского района Елена Большакова, сообщили в пресс-службе министерства образования и науки РХ.

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