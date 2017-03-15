В Хакасии выпускники прошлых лет сдадут ЕГЭ в марте

В республике, как и по всей стране, 23 марта стартует досрочная сдача единого государственного экзамена.





В региональной информационной системе зарегистрировано 189 человек, все они выпускники прошлых лет. Пунктом проведения экзаменов определена школа № 26 Абакана. Процедура сдачи ЕГЭ и его организация пройдет в обычном режиме.

- Все аудитории будут находиться под онлайн наблюдением, экзаменующиеся также пройдут проверку металлодетекторами. В пункте будет работать медицинский работник, сотрудниками полиции будет обеспечена охрана правопорядка, - рассказал заместитель министра образования и науки республики Анатолий Бутенко.

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