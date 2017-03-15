В Хакасии женщину подозревают в убийстве сожителя

15.03.2017 Автор: Рубрика: Общество Отзывов нет »

9 марта в частном доме деревни Нижний Матур Таштыпского района обнаружено тело 44-летнего местного жителя с признаками насильственной смерти.


 

 

Задержана 36-летняя  сожительница погибшего, в отношении нее возбуждено уголовное дело по  статье УК  РФ «Убийство».  По версии следствия, 9 марта сожители у себя дома, распивали спиртное. Ночью  поссорились, женщина схватила нож и  нанесла сожителю удар в грудь. Потерпевший скончался на месте происшествия, сообщили в пресс-службе СУ СК России по Хакасии.  Женщина заключена под стражу.

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