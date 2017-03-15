В Хакасии женщину подозревают в убийстве сожителя

9 марта в частном доме деревни Нижний Матур Таштыпского района обнаружено тело 44-летнего местного жителя с признаками насильственной смерти.





Задержана 36-летняя сожительница погибшего, в отношении нее возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Убийство». По версии следствия, 9 марта сожители у себя дома, распивали спиртное. Ночью поссорились, женщина схватила нож и нанесла сожителю удар в грудь. Потерпевший скончался на месте происшествия, сообщили в пресс-службе СУ СК России по Хакасии. Женщина заключена под стражу.

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