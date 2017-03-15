Виктор Зимин прокомментировал итоги встречи с министром образования России Ольгой Васильевой

Глава Хакасии Виктор Зимин накануне встретился с министром образования и науки Российской Федерации Ольгой Васильевой. Встреча состоялась в здании министерства, на ней также присутствовали заместитель главы по социальным вопросам Ирина Смолина и министр образования и науки Галина Салата.

Обсуждалось несколько знаковых вопросов для республики, прежде всего участие региона в государственной программе «Содействие созданию в субъектах Российской Федерации новых мест в общеобразовательных организациях» на 2016 – 2025 годы. Для Хакасии здесь актуально, прежде всего, в кратчайшие сроки достроить школу на 150 мест в селе Июс Орджоникидзевского района, а также получить поддержку в строительстве единственной школы на 1000 мест в столичном Абакане. Столица сегодня активно развивается, в Абакане более 20 тысяч школьников, из них первоклашек – 2500. Средняя наполняемость первых классов в текущем учебном году в школах Абакана составляет 30 человек. Кроме того, более 80% школ города работают в две смены, каждый четвертый школьник учится во вторую смену.

Комментируя итоги состоявшейся встречи, Глава Хакасии Виктор Зимин отметил, что она прошла очень конструктивно. По его словам, министр хорошо знает ситуацию в регионе и общаться было очень легко.

– Нам подтвердили поддержку по строительству школы на 1000 мест для столицы, вопрос очень актуальный. Строительство уже началось, потому что сроки очень сжатые и нарушать их нельзя, – подчеркнул глава региона.

– Мы также проговорили возможность поддержки республики по строительству учительских домов. Такие образовательные учреждения, в которых учитель начальных классов одновременно живет и обучает ребятишек, имеют особое значение для небольших национальных сел, позволяют привлекать хороших специалистов и способствуют сохранению села, национальной культуры, младших школьников не приходится отрывать от семьи и возить в другое село, где есть большая школа. Хакасия – один из первых субъектов в стране, где стали реализовывать такую программу, сегодня у нас действуют пять учительских домов. Планируем построить еще четыре. Ольга Юрьевна отлично понимает важность таких малокомплектных школ, мне не пришлось убеждать министра в важности данного подхода, мы сразу нашли единомышленника, что очень приятно.

Виктор Зимин также добавил, что пригласил О.Ю. Васильеву побывать в Хакасии с официальным визитом:

– Ольга Васильевна – доктор исторических наук, она хорошо знает о нашем археологическом наследии, менгирах, курганах. Мы сегодня ведем большую работу по сохранению историко-культурного наследия, его популяризации. У нас много интересных событий также проходит в образовательной среде, поэтому мое приглашение было принято, и я надеюсь, что график министра позволит организовать поездку уже в ближайшем будущем.

Еще из этой рубрики:

Загрузка...







