Вызов приняли. И победили

Кубок вызова — так называлась товарищеская встреча, которая прошла в минувшее воскресенье в Абакане на стадионе «Саяны».

Хоккеистам «Саян» бросила в этот вечер вызов сборная Хакасии. Было бы наивным верить, что «сборники» смогут навязать борьбу подопечным Евгения Баженова. Слаженный коллектив и хоккеисты, встретившиеся в таком составе первый раз, — согласитесь, не знак равенства. И всё же определённый интерес у истинных поклонников хоккея с мячом игра вызывала. Когда ещё в воротах будут стоять Дмитрий и Владислав Атапины — отец и сын, который во втором тайме заменил Артёма Стародида. Когда ещё в одном составе сыграют бывшие игроки абаканского клуба — Алексей Терентьев, Антон Мартынов, Артём Торточаков, Авель Белосевич... Когда ещё на льду стадиона «Саяны» порадуют своей игрой мастера спорта международного класса Николай Кадакин и Дмитрий Маланин, усилившие состав сборной Хакасии.

— Каждый будет болеть за свою команду, а победит в итоге русский хоккей, — сказал перед началом матча руководитель администрации главы Хакасии Валерий Денщиков.

И встреча началась. Болельщиков ждали два тайма по 30 минут с пятиминутным перерывом.

Команда «Саяны», в нынешнем году ставшая третьей в рамках всероссийских соревнований по хоккею с мячом, продемонстрировала слаженную игру с первых минут. Заметное преимущество вылилось в первый гол уже на 5-й минуте, это открыл счёт Евгений Ткачук. Капитан команды провёл, кстати, за «Саяны» 461 игру, забив 264 мяча. 25 из них (плюс 15 голевых передач) пришлись на нынешний сезон. Среди лучших бомбардиров и Александр Захваткин. В его активе 29 голов в 33 матчах (21 результативный пас) и два мяча в этой встрече на 8-й и 11-й минутах. Сначала он как следует приложился к мячу издалека, а затем не растерялся в самой близи ворот.

Поводом для четвёртого гола стало нарушение правил, у «Саян» наказал соперника с пенальти Максим Василенко (13) — ещё один «забивала». Столько, сколько он, нынче не забил у абаканцев никто — 30 мячей (при 21 голевом пасе) в 31 матче.

Андрей Хлюпин хоть и радовал своей результативностью в ходе сезона чуть меньше (19 голов+10 пасов в 32 играх), однако в это воскресенье без забитого мяча не ушёл. Свою возможность отличиться он использовал на 21-й минуте.

Конечно, после такого развития событий внутри каждого болельщика сидела мысль: а смогут ли соперники «Саян» записать в протокол встречи хотя бы гол престижа. Кто его ждал, тот дождался. В составе сборной Хакасии с подачи Николая Кадакина забил Антон Мартынов (26), когда-то тоже выступавший за абаканскую команду (в 142 матчах записал на свой счёт 114 точных ударов).

Во второй половине встречи команды чуть подуспокоились. Атаки были уже менее острыми, но три из них всё же завершились взятием ворот. В двух случаях блистал Андрей Ануфриенко (41, 52), отличившийся за сезон 27 раз (21 голевой пас). Особенно запомнился его второй гол. Когда нападающий «Саян» оказался один на один с Дмитрием Атапиным. Но не этот гол стал последним в товарищеском матче. Порцию аплодисментов заработал Артём Торточаков на 57-й минуте (за «Саяны» провёл 194 игры, забил 55 мячей). 7:2 — и кубок вызова в руках Евгения Ткачука.

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