Хакасия вошла в виртуальное пространство

Любой человек может увидеть достопримечательности нашего региона не выпуская смартфона из рук. Центр информатизации и новых технологий РХ разработал проект виртуального атласа «Святыни России. Республика Хакасия».

В проект включены археологические памятники, которые приобрели как всероссийскую, так и международную известность: Большой Салбыкский курган, наскальные рисунки хребта Бояры, природно-культурный памятник «Сундуки», изваяние Хуртуях тас и многие другие.

— Мы часто ленимся или попросту не знаем, насколько величественны и интересны наши места, многие, к примеру, никогда не были на Чаатасе в Уйбатской степи. Нет гида, времени и средств на путешествие — добро пожаловать в новую виртуальную реальность, — пригласил директор ГАУ РХ «ЦИНТ Хакасии» Константин Новоторженцев. — Мы берём объекты культурного наследия, которым зачастую больше 5000 лет, и даём возможность любому человеку на планете ознакомиться с ними, не нанося при этом вреда. На реконструкции Салбыкского кургана никто не напишет: «Здесь был Дима», а цифровая копия останется в наследство человечеству навсегда. Для этого не нужен музей, громадные выставочные площади — всё помещается в мобильные устройства.

Особую актуальность проект приобретает для людей с ограниченными возможностями. Благодаря 3D-технологиям пользователи могут почувствовать всю красоту хакасской земли, представить себя на её территории.

Проект планируется реализовать в три этапа:

первый этап — оцифровка и первичная обработка материалов по памятникам археологии и природы;

второй этап — создание программного продукта (3D-путешествие и игра для мобильных устройств);

третий этап — продвижение полученных результатов (презентация предварительных и окончательных итогов проекта на международных форумах «Сибер Ил», размещение материалов на специализированных стендах в краеведческом музее Саяногорска и в Хакасском национальном краеведческом музее имени Л.Р. Кызласова в Абакане).

Срок реализации — 15 месяцев.

Масштаб проекта таков, что справиться со всеми его задачами своими силами, без дополнительной поддержки, у ЦИНТа не получится.

— Мы создали команду профессионалов, способных реализовать техническую часть проекта, провели работы по оцифровке двух археологических комплексов «Салбык» и «Бояры». С результатами работы в 2016 году познакомили участников международного форума «Сибер Ил». Это вызвало живой интерес как у отечественных, так и у зарубежных компаний, подписан ряд соглашений о сотрудничестве. Сейчас участвуем в конкурсе грантов центра социальных программ РУСАЛ. В случае получения положительного результата проект можно будет не только реализовать в Хакасии, но и тиражировать на другие территории Российской Федерации, — рассказал руководитель проекта Максим Луконин.

Авторы работы убедительно просят небезразличных жителей республики поддержать проект в онлайн-голосовании на сайте grants.fcsp.ru.

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