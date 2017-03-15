Житель Хакасии сломал незнакомке рёбра и изнасиловал её

В Аскизе будут судить 30-летнего мужчину, который обвиняется в изнасиловании.

Завершено расследование уголовного дела в отношении 30-летнего жителя Аскиза. Он обвиняется в изнасиловании. По данным следствия, днём 1 января мужчина пришёл в гости к знакомым, проживающим в квартире дома по улице Красноармейская в Аскизе. Там он увидел ранее незнакомую 49-летнюю женщину. Когда хозяева ушли в магазин за спиртным, мужчина с применением насилия, совершил с женщиной половой акт. При этом житель Аскиза избил свою жертву так, что она получила закрытую черепно-мозговую травму, кровоподтёки на теле, переломы двух рёбер со смещением.

Сейчас 30-летний мужчина находится под стражей. Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.

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