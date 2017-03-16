Абаканец открыл наркопритон в бане

Полицейские наведывались на территорию частного домовладения по улице Белоярская вчера днём.

38-летний мужчина приглашал в свою баню наркозависимых людей для совместного употребления наркотиков. В момент задержания в помещении находились несколько человек. В кладовой сотрудники правоохранительных органов нашли 80 граммов марихуаны. С места преступления изъяты шприцы, а также посуда и ингредиенты для изготовления наркотика опийной группы. Решается вопрос о возбуждении уголовных дел по факту содержания наркопритона и хранения наркотического средства, сообщает УМВД России по Абакану.

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