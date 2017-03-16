Армия США в Польше останется без любимых бургеров и кофе. Спартанские условия!

Военнослужащие армии США, которые через месяц окажутся в Польше, будут служить там в «спартанских условиях», сообщает The Wall Street Journal. Дело в том, что их лишат любимых бургеров, а также карамельного латте и прочего привычного фастфуда. По мнению американского командования, это повысит моральный дух внутри подразделений и поможет им найти общий язык с союзниками из других стран.

Материал представлен в пересказе ИноТВ

«Многие годы, куда бы ни отправились Сухопутные войска США, Burger King обязательно следовал за ними», — пишет издание The Wall Street Journal. Однако когда американские военные окажутся в Польше, на границе с Россией, они станут жить в «спартанских» условиях. У них не будет ни вопперов, ни сэндвичей из Subway, ни карамельных латте из Starbucks.

«Вы ни разу не увидите Burger King. Будьте готовы есть картошку три раза в день на протяжении полугода», — заявил командующий силами армии США в Европе генерал-лейтенант Бен Хождес, выступая перед солдатами, которые уже через месяц отправятся в Польшу.

Американская газета пишет, что военные на американских военных базах, где бы они ни находились, даже в Ираке и Афганистане, имели возможность питаться фастфудом и закупаться в военных торговых центрах. «Мы немного переборщили с некоторыми излишествами. Мы создали атмосферу, будто солдаты не находятся в зоне боевых действий. Они не были должным образом настроены тут же идти в бой», — отметил один из ветеранов конфликтов в Ираке и Афганистане.

Некоторые солдаты решили не терять времени даром и наесться «про запас». «Наверное, на этой неделе я по меньшей мере дважды зайду в американский Burger King. А потом ещё и в немецкий Pizza Hut», — заявил один из военнослужащих.

Ранее один из командующих войсками США в Афганистане закрывал Burger King на военных базах в этой стране. Это было в 2010 году и продлилось около года. После смены командования новый командующий — Дэвид Петреус — решил, что «сухопутные силы функционируют за счёт своего желудка», и вернул фастфуд на место.

Теперь же военное командование США решило, что наличие излишеств создаёт разногласия внутри войск, поскольку военные, служащие на передовых позициях, не имеют к ним доступа и начинают завидовать и испытывать неприязнь к своим коллегам, находящимся на крупных военных базах. «Можно увидеть, как это начинает разъедать основы командной работы», — отметил один из сержантов.

Кроме того, решение отказаться от фастфуда продиктовано и тем фактом, что американцы будут служить вместе с британскими, хорватскими, румынскими и польскими военными. «Мы не допустим создания американского гетто внутри польского гарнизона», — заявил Ходжес. Создание «однородного» воинского подразделения — это одна из задач, которой Burger King, по мнению генерала, будет мешать.

Впрочем, совсем «спартанскими» условия всё же не будут, отмечает издание. Несмотря на опасения относительно российских хакеров, у военнослужащих будет доступ в интернет. По мнению американского командования, он необходим военным для того, чтобы проходить обучение, представлять необходимую отчётность, а также общаться с родными, смотреть фильмы и играть в игры.

Кроме того, американским военным в Польше будет разрешено употреблять алкоголь. Генерал Ходжес не видит смысла его запрещать, тем более что военнослужащим из других стран употребление алкоголя разрешено. «Я уверен, найдётся пара болванов, которые сделают какую-нибудь глупость, но первые сержанты знают, что с ними делать», — отметил Ходжес.

Фото: Reuters