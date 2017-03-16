«АвтоВАЗ» продал тестовую партию в количестве 320 автомобилей на Кубу

Тестовая партия автомобилей производства «АвтоВАЗа» в количестве 320 штук продана на Кубу. Об этом рассказал глава предприятия Николя Мор.

Закупку провело кубинское министерство транспорта, которое, как пояснил Мор, будет продавать автомобили желающим их приобрести с существенной наценкой.

«Чтобы кубинцы смогли теперь купить наши автомобили, им придется писать заявку в минтранс Кубы, — сказал Мор. — И далеко не каждый сможет получить разрешение».

Если по итогам обкатки будет принято решение о покупке автомобилей российского производства, то контракт может быть заключен в 2018 году.