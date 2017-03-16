Бьюти-тренд: стрижка маллет и прямой боб

На бэкстейдж Alexander Wang дизайнер лично уговорил 18 моделей постричься, необходимо было сделать их шевелюры неровными и густыми. На подиум Saint Laurent Джордана Филлипс вышла с ультракороткими обесцвеченными волосами, заставив публику вздрогнуть. Шесть храбрых девушек Prada пожертвовали длиной прядей, чтобы продемонстрировать боб с прямыми срезами. Что случилось? Длинные волосы перестали быть актуальными? «Все дело в стрижках, которые выходят за рамки привычного, – объясняет суть нового тренда Юджин Сулейман, глобальный креативный директор Wella Professionals. – Такие прически как бы говорят: «Я нарушаю правила». Они выразительные, дерзкие и не подчиняются никому». Заявлять о своей индивидуальности, быть не такой как все – именно это сейчас и модно.

Nicole Miller ФОТОIMAXTREE.COM

Стиль гранж, который подразумевает отрицание общепринятых норм внешнего вида, стал темой показа Nicole Miller. Томо Джидай, автор причесок, развил ее, экспериментируя с текстурой волос. Мастер использовал два оппозиционных продукта. Мусс для объема Phyto Intense Volume Mousse помог создать непослушные волны, а разглаживающая сыворотка Phytolisse Serum - безапелляционно прямые челки. В итоге у каждой модели была своя укладка.

Jason Wu ФОТОIMAXTREE.COM

Nicole Miller ФОТОIMAXTREE.COM

Стрижку маллет нельзя назвать ни мужской, ни женской. Вслед за Дэвидом Боуи и Родом Стюартом, ее носили Кристен Стюарт, Скарлетт Йохансон и Рианна. А теперь все только и говорят о том, как эта прическа идет Грейс Хартцель (здесь на показе Jason Wu). Длинные сзади и коротко постриженные по бокам и спереди волосы мягко обрамляют лицо девушки, а главное, выделяют из ряда других моделей. В общем, выглядеть нестандартно – это не только модно, но еще несложно, а при определенных обстоятельствах даже выгодно!

Prada ФОТОIMAXTREE.COM

Versace ФОТОIMAXTREE.COM

Из-под ножниц Гвидо Палау, глобального креативного директора Redken, шесть моделей Prada вышли на подиум с коротким бобом в стиле 1920-х. Каждая отметила массу преимуществ новой стрижки: смотрится стильно, проста в укладке, наконец, благодаря прямому или, как говорят мастера, тупому срезу даже тонкие волосы кажутся гуще. А фишкой прически стал подчеркнуто гладкий стайлинг. Мастер начал с того, что выпрямил пряди щеткой и феном, сделал боковой пробор и нанес лосьон Redken Satinwear 04, который помог пригладить шевелюру и добавить ей блеска. Кстати, используя этот лосьон, можно многократно менять форму прически и без вреда укладывать пряди любыми термоинструментами. «Волосы девушек Versace получились прямыми, как палки», - похвастался за кулисами этого дефиле Гвидо. Чтобы добиться такого эффекта, он сначала использовал кремовый термозащитный праймер Redken Pillow Proof , который значительно сократил время сушки и сделал пряди послушными. А затем нанес разглаживающий лосьон Redken Align 12 и выпрямил шевелюру феном. Укладка получилась нестандартной. «Крутой и рок-н-рольной», - так описал ее сам Палау.

Термозащитное текстурирующее средство Fabricate 03, Redken; спрей для объема Thiсkening Spray, Nioxin; спрей-гель для объема Volupt Spray, Sebastian Professional ФОТОВАЛЕНТИН ЗОЛОТУХИН

Рекомендуем обратить внимание еще на три продвинутых средства для стайлинга. Особенность текстурирующего спрея Fabricate 03, Redken, состоит в том, что он содержит теплоактивные ингредиенты, благодаря которым пряди во время сушки не слипаются, и укладка получается невесомой. Спрей Thickening Spray, Nioxin, оценят обладательницы тонких волос. В нем работает комплекс ProThick из уплотняющих полимеров. Они окутывают каждый волосок, увеличивая толщину и создавая дополнительный объем. Спрей-гель Volupt Spray, Sebastian Professional, приподнимает волосы у корней и обеспечивает невероятный объем без эффекта склеивания и жесткости. Волосы остаются гладкими и мягкими на ощупь. Источник

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