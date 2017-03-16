Ольге Бузовой удалось "продать" свою историю развода

Ольга Бузова и Дмитрий Тарасов не преподнесли общественности новость о своем расставании сразу же, как это произошло. Поклонникам пары пришлось строить догадки о разладе в их семье, по их профилям в соцсетях, откуда исчезли все их совместные снимки, а также фанаты заметили, что Ольга сменила место своего жилья. Только через некоторое время стало известно, что Дмитрий принял решение развестись с Ольгой и попросил её съехать с квартиры. 30 декабря их брак был официально расторгнут. Однако даже после развода, бывшие супруги не стали раскрывать причины разрушения семьи.

Общественности пришлось довольствоваться сообщениями пары в соцсетях, случайно брошенными фразами, кропотливой работой папарацци, которые пытались что-то выяснить, выслеживая Ольгу Бузову и Дмитрия Тарасова. Следует отметить, что в Интернете появилась информация, что Бузова готова поделиться причинами развода одной из самых романтичных пар страны, которая так спонтанно распалась. Только рассказать свою историю девушка была готова за 1 миллион рублей, и до последнего никто не готов был купить эту правду за такие деньги.

Однако в прошедшее воскресенье, появилась информация, что Ольга Бузова снялась в программе "Мужское и Женское" на "Первом канале". Сразу же появились догадки, что на этот раз Оля расскажет все подробности своего развода. А после выхода анонса программы с участием ведущей телестройки не осталось сомнений, что знаменитость раскроет все секреты, которые долгое время хранит в себе, при этом она получит приличный гонорар.

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