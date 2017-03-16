Против экс-замначальника тыла Внутренних войск МВД возбудили уголовное дело

16.03.2017 Автор: Рубрика: Разное Отзывов нет »

Против экс-замначальника тыла Внутренних войск МВД возбудили уголовное дело

Против экс-замначальника тыла Внутренних войск МВД возбудили уголовное дело

Глава антикоррупционного главка МВД Андрей Курносенко подтвердил, что в отношении замначальника тыла главкомата внутренних войск МВД генерала Владимира Панова было возбуждено уголовное дело.
Ранее СМИ сообщили, что Панов стал фигурантом уголовного дела о получении взятки в особо крупном размере. По информации прессы, Панова обвиняют в получении взятки от компании "Спецдорстрой" — генподрядчика строительства объектов в 127-м моторизованном полку ВВ МВД в Адлере, а ущерб государству оценивается в 20 миллионов рублей.
"Совсем недавно было возбуждено уголовное дело в отношении бывшего начальника управления расквартирования и строительства — заместителя начальника тыла главкомата внутренних войск МВД России", — сказал Курносенко "Коммерсанту".
"Он подозревается в незаконном получении двух гидроциклов и моторной лодки общей стоимостью 2,6 миллиона рублей от директора коммерческой организации за заключение государственных контрактов на строительство объектов внутренних войск на сумму более 2 миллиардов рублей, а также содействие в сдаче выполненных работ и их приемке", — продолжил руководитель главка.
Как уточнили в департаменте Росгвардии по взаимодействию со СМИ, генерал-лейтенант Владимир Панов занимал должность начальника управления по расквартированию и строительству внутренних войск МВД.

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