СМИ: Участником крупного ДТП на МКАД оказался внук бывшего главы Хабаровского края
Журналистам стали известны подробности крупной аварии, произошедшей на МКАД утром в среду.
Как сообщает Life, 22-летний внук бывшего губернатора Хабаровского края Виктора Ишаева Игорь, ехавший за рулем автомобиля Mercedes, врезался в две легковушки и фуру.
В результате столкновения травмы получили и сам Игорь Ишаев, и его пассажир.
По данным издания, Игорь Ишаев является любителем гонок без правил и мощных автомобилей. Он также известен как хоккеист, игравший в МХЛ.
Ранее сообщалось, что в Москве на 1-м км МКАД столкнулись три легковых автомобиля и грузовик с полуприцепом.
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