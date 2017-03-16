Снайпер-ополченец «снял» морпеха-позера ВСУ

На Украине произошел трагический и в то же время курьезный инцидент. В ходе боевых действий на востоке Незалежной, в населенном пункте Водяное (район Мариуполя) погиб один из военнослужащих ВСУ – 19-летний морской пехотинец. Как сообщает информационный портал Politonline со ссылкой на репортаж телеканала «Украина», солдат стал жертвой снайперского выстрела бойца ДНР.

Отдельного внимания заслуживают обстоятельства смерти украинского силовика. Солдат погиб отнюдь не в момент проведения войсковой операции силами ВСУ, отдавая свой долг Родине.

Все обстояло немного иначе. В пункт дислокации украинских силовиков прибыли журналисты телеканала «Украина», чтобы снять репортаж о нелегкой службе участников военных действий армии Незалежной.

Молодой солдат вышел из окопа пообщаться с работниками СМИ. Но простого интервью, похоже, было недостаточно украинскому бойцу, и он решил «попозировать на камеру» прямо на передовой. Морпех достал свое оружие и начал целиться в сторону ополчения Донбасса.

Однако несвоевременная игра и позерство закончились для украинского солдата весьма трагично. Точный выстрел снайпера ДНР оборвал жизнь солдата ВСУ прямо на глазах работников СМИ. Журналисты были в ужасе от того, что им пришлось стать свидетелями убийства человека, которое произошло в нескольких шагах от них.

Произошедший инцидент в очередной раз показывает не только слабую дисциплину в армии Украины, но и полное непонимание некоторыми военнослужащими серьезности ситуации. К сожалению, молодые мужчины гибнут по собственной глупости, представляя войну как некую игру, где можно самоутвердиться или показать свою крутость, попозировав на камеру.

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