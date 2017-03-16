Схватка хищников: домашняя кошка попалась в когти орла (ВИДЕО)

Схватка двух хищников произошла в американском штате Миннесота.

В американском штате Миннесота домашняя кошка попалась в когти другому хищнику - орлу, пишет Life.

Случайные свидетели сняли на видео, как орел схватил кошку и пытается унести свою добычу. Однако даже для крупной хищной птицы кошка оказалась слишком тяжелой, и орел с трудом смог набрать высоту, постоянно опускаясь на землю. Кошка, в свою очередь, пыталась вырваться и ослабить смертельную хватку.

«Иногда охотник становится жертвой», - комментируют видео пользователи соцсетей.

Чем закончилось противостояние двух хищников, остается неизвестным.

Видео набирает все большую популярность, его уже посмотрели почти 65 тысяч человек.

Еще из этой рубрики:

Загрузка...







