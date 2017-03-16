Второй за неделю генерал МВД обвинен во взятках

Второй за неделю бывший заместитель главкома внутренних войск — на этот раз Владимир Панов — попал под подозрение в серьезных финансовых махинациях...

На прошлой неделе «Комсомолка» обстоятельно рассказывала о подробностях уголовного дела генерал-лейтенанта Вячеслава Варчука. Он был главным финансистом ВВ МВД - и оказался замешан в многомиллионных откатах.

Теперь следователи изучают «непорядки в делах» другого бывшего зам.главкома ВВ МВД России. Некрасиво вел себя недавний руководитель управления расквартирования и строительства генерал-лейтенант Владимир Панов.

ДОМ НА ПЕСКЕ

Военно-следственное управление по Южному военному округу расследует дело Панова по статье "взятка". По версии следствия генерал получил подношения от компании, сдавшей дом на территории 127-го моторизованного полка, расквартированном в Адлере. Панов, как считается, требовал, чтобы подчиненные приняли стройобъекты, не обращая внимания на нарушения. Прямой ущерб государству, по оценке правоохранителей, составил порядка 20 млн. рублей.

- Что за нарушения?!

- Строила для батальона жилой дом фирма из Чечни, - рассказал "КП" один из военнослужащих, - Когда стали копать котлован, выяснилось, что песок тут очень хороший. Такой требуется при строительства олимпийских объектов. И вместо положенных пяти метров выкопали под фундамент котлован глубиной в 10 метров. Песок продали, а котлован решили наполнить мусором, чтобы еще заработать на утилизации. Но в этот котлован упал бульдозер - и исчез под песком и мусором. Котлован залили бетоном, построили дом, который в итоге сдали с нарушениями.

КАТЕРА ГЕНЕРАЛА

В Конаковском районе Тверской области у Панова оказалась дача. На волжском берегу следователи обнаружили гараж с двумя гидроциклами и мощным катером. Согласно документам, техника стоимостью в 2 миллиона рублей оказалась купленной сотрудниками… той же строительной фирмы из Чеченской республики, что стоила объекты в Адлере.

Панов на своей должности находился с 1998 года! Все эти годы он курировал строительство казарм и жилья для военнослужащих ВВ, в том числе и на территории Чеченской Республики.

Интересные тут получаются пересечения. По делу генерала Варчука проходит его заместитель, полковник Александр Костин — это он непосредственно брал деньги. Но Костина проверяют и по другой истории: есть информация о незаконном получении им субсидии в 1 миллион рублей на покупку квартиры.

И вдруг выясняется, что председателем жилищной комиссии, выдавшей полковнику Костину миллион, оказался...генерал Панов.

Очередное стечение обстоятельств?!

РАЗВОД — УХОД ОТ ПРОБЛЕМ?

Фигура генерала Панова и раньше вызывала вопросы у контролирующих органов.

Так, если супруга Варчука официально считалась кормильцем семьи, то жена Панова числилась безработной.

Еще пять лет назад главный военный прокурор Сергей Фридинский заявил , что генерал Панов в декларации «забыл» сообщить о квартире в Москве, 11 участках земли в Подмосковье и Тверской области, и о банковском счете на 20 млн рублей». А также пообещал журналистам проверить «возможную связь между служебной деятельностью военного чиновника и богатствами безработной супруги».

И правда, откуда у безработной жены генерала взялось столько имущества? Вопросы об этом Панову так надоели, что он просто взял… и развелся.

- В 2005-м году сотрудники Главной военной прокуратуры подозревали генерала Панова в нецелевом расходование бюджетных средств. В 2011 году - в хищении 220 млн рублей. В середине 2000-х сотрудники полиции нашли в машине мертвого сотрудника управления расквартирования и строительства, а рядом с ним пакет с 10 000 евро. Потом выяснилось, что там должны были находиться 100 тысяч, которые предполагалось направить на решение каких-то вопросов, - вспоминает собеседник "КП".

До поры до времени Панову удавалось выходить сухим из воды. Лишь в 2014-м, когда новым главкомом Внутренних войск стал Виктор Золотов (бывший начальник Службы безопасности президента), Панову пришлось писать рапорт об увольнении.

- С назначением Золотова у Панова не было шансов остаться в структуре: он был слишком одиозен. – рассказывают источники «КП». – И в Росгвардию, созданную в 2016-м на базе Внутренних войск, Панова не перевели бы никогда: он не прошел бы проверку, проводимую совместно со спецслужбами.

НЕ ОТСИДЕЛСЯ НА "ГРАЖДАНКЕ"

"Переформирование Внутренних войск в Росгвардию дало возможность очистить систему от сомнительных людей. И провести "перезагрузку", - пояснял "КП" по делу Варчука советник директора Росгвардии Александр Хинштейн. – Главкомом войск нацгвардии Виктором Золотовым поставлена задача: в новом ведомстве не должно быть мздоимцев и жуликов. Это очищение касается не только действующих генералов и офицеров, но и тех, кто служил во Внутренних войсках раньше."

Вероятно, генерал-лейтенант надеялся отсидеться на «гражданке». Но ревизия строительного блока в бывших Внутренних войск, начатая по поручению Виктора Золотова, обнаружила множество скелетов в шкафу, на которые раньше закрывали глаза.

Вероятно, что история с гидроциклами и катером – лишь начало очередного громкого коррупционного скандала. А в ходе расследования вскроются и другие «подвиги» бывшего главного строителя ВВ МВД.

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