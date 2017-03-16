Хакеры показали интимные фото из телефонов Аманды Сейфрид и Эммы Уотсон

О, сколько раз твердили миру - не храните фотографии, которые могут вас скомпрометировать, в своих мобильных телефонах и «облаках»! Постарайтесь запомнить всю информацию и дорогие сердцу моменты, а остальное удалите. Или прекратите снимать свои «прелести». Шутки шутками, но ведь два года назад с десяток западных популярных звезд ходили пунцовыми, от того, что их интимные части тела обсуждал весь мир.

Сегодня в Интернете появились фотографии из телефонов «Гермионы»

Хакеры тогда подобрали пароли к хранилищам Дженнифер Лоуренс, Кирстен Данст и других актрис, и показали, что артистки постоянно снимают себя без белья. Скандал был знатный, и, казалось, даже столетний дед понял, что нужно изобретать либо очень сложный пароль к своему хранилищу информации в телефоне, или же не снимать себя без трусов. Но, видимо, до британской актрисы Эммы Уотсон и ее американской коллеги Аманды Сейфрид доходит, как до жирафов.

Эмма Уотсон от души нафотографировала себя в ванной.

Сегодня в Интернете появились фотографии из телефонов «Гермионы» и «Красной шапочки». Ну что мы можем сказать - фото симпатичные, есть что поразглядывать. Особенно, конечно, удались снимки из примерочных - с распространением смартфонов с фотокамерами у женского пола вошло в моду фотографировать себя в одежде, которую ты планируешь купить, чтобы посмотреть, идёт она или не идет. 26-летняя Эмма в купальнике и 31-летняя Аманда в платье «на босу грудь» выглядят великолепно. Если наряды еще не купили - берите!

Эмма Уотсон от души нафотографировала себя в ванной.

Есть и симпатичные фотографии в ванной - Эмма Уотсон, известный борец за права женщин, от души нафотографировала себя в ванной. Видимо, ей очень нравятся собственные формы - одинаковых кадров она сделала около двадцати.

Особенно, конечно, удались снимки из примерочных

Аманда в платье «на босу грудь» выглядят великолепно

У Аманды же хакеры стащили совсем уж интимное фото - где она, как говорится, припадает к истокам, склонившись над своим бывшим парнем, актером Джастином Лонгом. Пара разошлась еще два года назад, но сентиментальная Аманда хранила фото с любовными играми в своем телефоне. За эту сентиментальность и поплатилась.

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