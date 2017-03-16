Безработный житель Хакасии неудачно обворовал страховую компанию

На преступление мужчина решился из-за отсутствия денег. В офисе страховой компании ему удалось поживиться 2 900 рублями.

В полночь безработный саяногорец разбил окно в офисе городской страховой компании, забрался внутрь и похитил 2 900 рублей. Мужчину 1975 года рождения не смутило, что вагончик организации находится в непосредственной близости от городского отдела внутренних дел. Плюс ко всему, злоумышленник не знал, что офис находится под охраной. эти обстоятельства и сделали преступление совсем уж неудачным. Полицейские приехали на место происшествие ещё до того, как воришка смог выбраться с украденными деньгами из вагончика.

Саяногорца задержали с поличным. В кабинете следователя 42-летний мужчина рассказал, что на преступление его толкнуло безденежье. Но поскольку работать и менять свой образ жизни он не хочет, решил попытать счастья в совершении кражи. Ранее саяногорец заходил в страховую компанию якобы за консультацией, там и обратил внимание на то, что деньги хранятся не в сейфе, а в ящике стола.

Возбуждено уголовное дело, известно, что житель города металлургов и раньше привлекался к уголовной ответственности.

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