Бойцы ВСУ из грязи Порошенко: так мы Донецк не возьмем!

В Сети опубликован ролик, в котором застрявшие в грязи и весенней распутице военнослужащие украинской армии обращаются к президенту Украины Петру Порошенко. На кадрах они безрезультатно пытаются вытащить из грязи грузовик, который должен доставить орудие на огневую позицию.

«Господин президент, это те машины, которые вы дали. С ними мы воюем. Но так как наше министерство обороны дало нам вот такую резину (показывает стертые покрышки), мы можем ездить только по дороге из асфальта, но не по земле. И вот так мы воюем. Мы даже не в состоянии выехать на огневую позицию. Мы просто стоим на ровном месте в поле. Сделайте же что-нибудь, так мы воевать не сможем. С такой техникой мы Донецк не скоро возьмем», - говорит военный.

Он также посоветовал Порошенко приехать в поле и вытащить технику из грязи с помощью Mercedes.