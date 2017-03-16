Детские театральные коллективы Абакана могут стать участниками Всероссийского фестиваля

Участие в фестивале «Табуретка» бесплатное, возрастной ценз – до 17 лет включительно.

Всероссийский детский театрально-поэтический фестиваль «Табуретка» проходит в седьмой раз. Это праздник, на котором дети могут показать свои театральные постановки известным российским режиссерам и актерам. Финалисты получат возможность сыграть свои спектакли в Санкт-Петербурге для широкой аудитории на главных театральных площадках города. Форму заявки на участие можно узнать на сайте https://taburetkafest.ru/content/652/zayavka-na-uchastie-v-festivale, а регламент фестиваля - http://taburetkafest.ru/content/652/taburetka-2015-reglament.

Прием заявок начался с 1 марта и продлится по 1 июля 2017 года. Отборочный тур - с 1 мая по 1 августа. Финал состоится в конце сентября – начале октября в Санкт-Петербурге, в Доме-музее Анны Ахматовой в Фонтанном доме – одном из ведущих театров северной столицы.

Проживание участников во время проведения финала в Санкт-Петербурге и частично питание обеспечивают организаторы. Все участники театрального финала Фестиваля «Табуретка» награждаются дипломами и призами.

Все новости Фестиваля, обсуждение спектаклей и голосование – в группе фестиваля http://vk.com/taburetka_fest и на сайте http://taburetkafest.ru.

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