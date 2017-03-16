Доходы россиян начали рост впервые за два года

Макроэкономические условия в стране стали предсказуемыми, считает глава МЭР Максим Орешкин

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Реальные доходы населения за январь выросли на 8,1%, рост наблюдается впервые за два года. Об этом заявил в четверг министр экономического развития Максим Орешкин, выступая на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).

"Очень важный показатель, это то, что в отличие от двух предыдущих лет положительный динамику по итогам января показал такой показатель, как реальные располагаемые доходы населения, они выросли на 8,1%", - сказал Орешкин. Он пояснил, что такой высокий показатель обусловлен разовой выплатой пенсий, но если ее убрать, то рост составит около 1%.

Глава Минэкономразвития отметил, что инфляция в РФ в годовом выражении на 13 марта составила 4,4%. Это уже ниже прогнозов МЭР, добавил Орешкин. "Позитивным моментом является то, что восстановление экономической активности не подрывает те цели, которые у нас есть по инфляции. Инфляция продолжает уверенно снижаться, по состоянию на 13 марта мы видим, что этот показатель составил уже 4,4%... Текущие значения ниже прогнозов Минэкономразвития, ниже прогнозов Банка России", - сказал Орешкин.

В феврале текущего года инфляция в России, по оценке Росстата, составила 0,2%, а в годовом выражении сложилась на уровне 4,8%. Ранее представитель Минэкономразвития сообщал, что министерство ожидает, что инфляция в России достигнет таргета ЦБ РФ на уровне 4% во второй половине текущего года.

Министр также отметил, что главными драйверами ускорения экономического роста в нынешней ситуации могут стать только частные инвестиции. "Базовая идея всего плана (повышения темпов экономического роста до 2025 года - прим. ред.) - это то, что главным драйвером ускорения экономического роста в текущей ситуации могут стать только частные рыночные инвестиции", - сказал глава МЭР.

Орешкин подчеркнул, что для существенного ускорения динамики инвестиций российские власти должны обеспечить предсказуемость и формирование взаимного доверия между бизнесом и государством. Именно на формирование этой устойчивой среды направлен один из разделов плана повышения темпов экономического роста.

По словам министра, динамика ключевых экономических индикаторов в России уже стала предсказуемой.

"Как я уже говорил, мы достигли значительного прогресса в формировании конструкций макроэкономической политики, которая будет обеспечивать долгосрочную устойчивость макроэкономической динамики. Комбинация тех мер, которые уже введены, это и инфляционное таргетирование, плавающий валютный курс, ответственная бюджетная политика, новые макроэкономические правила, обеспечивающие снижение влияния волатильности сырьевых цен на внутреннюю экономику, все это уже позволило обеспечить предсказуемость динамики ключевых экономических индикаторов. Даже если кто-то из вас пока еще не верит, могу вам сказать, что предсказуемость эта уже есть", - сказал Орешкин.