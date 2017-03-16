Фармацевтические компании устроили на нашей планете настоящий «фармаггедон»

Наконец-то, показали правду про нашу медицину, про миллиардные доходы фармацевтических компаний на несуществующих болезнях и про то, как невыгодно им, чтобы мы были здоровы. Людей попросту никто не собирается оздоравливать, им выгодно подсадить пациентов на пожизненное применение химических лекарств. Лечат не корни (причины) - а листья (симптомы).



По данным ВОЗ до 80% всех существующих заболеваний человека либо напрямую вызываются паразитами, либо являются следствием их жизнедеятельности в нашем организме!

