Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу анонсировал священные войны в Европе

Глава министерства иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что в Европе вскоре начнутся священные войны, передает Hurriyet.

Таким образом турецкий министр отреагировал на итоги парламентских выборов в Нидерландах, с которыми ранее у Турции разгорелся дипломатический скандал.

"Если вы посмотрите на большинство партий, то увидите, что нет никакой разницы между социал-демократами и фашистом Вилдерсом (Герт Вилдерс - голландский политик, выступающий против ислама - прим.). Вы мыслите одинаково. Куда вы собрались повести Европу? Вы затягиваете ее в бездну, скоро там начнутся священные войны", - сказал он.

Партия Свободы, возглавляемая Гертом Вилдерсом, по итогам выборов 15 марта заняла второе место. Лидером гонки стала правящая Народная партия во главе с премьер-министром Марком Рютте.

11 марта между Турцией и Нидерландами разгорелся конфликт: взаимные обвинения политиков привели к уличным акциям протеста и беспорядкам. На следующий день полиция Нидерландов задействовала водометы при разгоне местных турков, вышедших в Роттердаме поддержать политику Анкары.

Как сообщал Ruposters, ранее с резкой критикой в адрес Нидерландов выступил турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган - он раскритиковал решение голландских властей не пустить в страну самолет Чавушоглу и обвинил официальный Амстердам в ведении нацистской политики.