Индийские пляски вокруг экспортной версии нашего Т-50 ПАК ФА

СМИ Индии активно публикуют якобы реальные требования индийской стороны к России по поводу совместной программы разработки перспективного истребителя 5-го поколения FGFA – экспортной версии нашего Т-50 ПАК ФА. Наблюдателям в России эти требования показались ультиматумом. Это не совсем так.

Суть требований

Как утверждало на прошлой неделе издание Times of India, ссылаясь на министерство обороны Индии, страна готова продолжать совместные работы с РФ по созданию самолёта FGFA, но только при выполнении нескольких условий. В первую очередь индийцы хотят передачи всех технологий и исходных кодов программного обеспечения самолёта, чтобы иметь возможность самостоятельной модернизации. А ещё хотят помощи индийским авиастроителям в создании очередного собственного проекта боевого самолёта АМСА.

Решение якобы было принято, чтобы «не повторять ошибок, допущенных при заключении контракта на производство в Индии российского истребителя Су-30МКИ». Мол, хотя большая часть из 272 истребителей была изготовлена в Индии, на самом деле они были собраны из привезённых из РФ комплектов. И до сих пор Индия не может производить Су-30МКИ сама. А ещё, мол, эти пересобранные самолёты стоят дороже тех, что прилетали из России.

Налицо попытка выдать собственные кривые руки за чей-то злой умысел. Дело не в отказе Москвы передавать технологии, а в неспособности индийских предприятий и работающих на них кадров их освоить. Пробовали уже – и не только с истребителями. Но в итоге большую часть узлов, произведённых в Индии, опасно ставить в самолёт или танк. Лучше поставить привезённые комплекты из своих узлов. А что до больших затрат – это опять же не наши проблемы. Может, кому-то в Индии надо меньше «пилить»?

К чему приводят самостоятельные модернизации индийскими промышленниками российских вооружений, могли бы рассказать моряки дизельной подлодки «Синдхуракшак». Она взорвалась в порту несколько лет назад из-за проблем с аккумуляторными батареями индийской разработки.

В общем, есть сомнения, что Россия готова поделиться всеми технологиями и исходными кодами по проекту Т-50. И требование это было выставлено лишь для того, чтобы потом его великодушно снять на переговорах или вытрясти скидку. Скорее всего, речь именно о втором варианте – хотят поторговаться.

Что до помощи в создании нового боевого самолёта, то это возможно: всегда пожалуйста за ваши деньги. Но пример с лёгким истребителем «Теджас» показывает, чем может всё кончиться. За 16 лет выпущено 16 «Теджасов», и довести их до ума, похоже, так и не удалось. В Индии полно таких примеров, когда планов громадье разбивалось о правду жизни. В итоге индийцы объявили очередной истребительный тендер, которые бывают бесконечными, как бразильский сериал.

Не впервой

Такие требования сливаются в индийские СМИ уже не в первый раз и используются как элемент давления на партнёра. Точно такие же выдвигались Индией ещё в 2014 году, но тогда вопрос уладили. Дело в том, что доля реальных затрат России в программе растёт, а индийская – падает. Дели со своей стороны пока ничего не сделал и потратил «жалкие» 300 млн долларов. А индийские фирмы очень хотят как увеличения своей доли заказов по программе, так и доли в продажах на экспорт индийского варианта машины. Сейчас она упала до 13% с изначальных 25%. Вот отсюда и весь сыр-бор. Важно, чтобы индийцы не перегнули палку в своём шантаже, а то Москва может объяснить создателям «Камасутры», как найти дорогу к «нефритовому стержню».

Использование подобных методов у индийцев не считается чем-то зазорным – в торге для них всё хорошо. Обвинять партнёра в собственных огрехах считается также нормальным. Известен случай, когда индийские ВВС пытались предъявить претензии к РФ по поводу разрушения в полёте килей на двух истребителях МиГ-29. Но при проверке параметрической аппаратуры было выяснено, что самолёты столкнулись в воздухе – индийцы пожали плечами, забрали претензию и перевели разговор в конструктивное русло. Обвиняли нас и в «некачественном» тепловизоре французского производства, установленном на танке Т‑90С, хотя выбрали его сами. Также Индия всегда отчаянно торгуется, стремясь получить самое новое из имеющегося у продавца. Причём подешевле. В итоге часто добивалась своего даже от прижимистого в плане экспорта новинок СССР. Надо просто уметь работать с такими партнёрами.