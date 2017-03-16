Из России в Донбасс отправилась 62 гуманитарная колонна

16.03.2017 Автор: Рубрика: Разное Отзывов нет »

В Донбасс отправилась 62 гуманитарная колонна из России

Российское МЧС направило в Донбасс 62 гуманитарную колонну. Рано утром 40 автомобилей выехали из Донского спасательного центра в сторону границы. Все таможенные процедуры машины будут проходить на пунктах пропуска "Донецк" и "Матвеев Курган".

Конвой везет свыше 500 тонн грузов. В основном это продуктовые наборы для детей. После пересечения границы колонна разделится, и фуры отправятся в Луганск и Донецк.

С августа 2014 года МЧС доставило на юго-восток Украины более 66 тысяч тонн гуманитарной помощи.

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