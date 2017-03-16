Команда Трампа: кто будет спасать США? Страну ждут серьёзные потрясения

Пристальное внимание к новым лицам в Вашингтоне из команды Дональда Трампа, к стоящим за ними структурам, кланам, группам интересов, совершенно закономерно. Как говорил И.В. Сталин, «кадры решают всё» и был прав. Остановимся лишь на некоторых знаковых фигурах.



Вице-президент Майк Пенс – новое поколение в администрации. Родился в 1959 г. и гораздо моложе большинства своих коллег. Ирландский католик по происхождению Пенс поначалу стоял за демократов и утверждал, что его идеал – Джон Кеннеди. Затем под влиянием своей супруги Карэн перешёл в лагерь республиканцев, что помогло его избранию в 2000 г. в конгресс, где он впоследствии возглавлял комитеты иностранных дел и высоких технологий.



Пенс сумел выстроить отношения со всеми главными течениями в Республиканской партии, включая мощную группу, связанную с семьёй Бушей. Лично Трамп не хотел назначать Пенса на должность вице-президента, но под давлением согласованной позиции республиканского истеблишмента, подкреплённой мнением такой влиятельной пары, как зять президента Джаред Кушнер и дочь Иванка, был вынужден это сделать. Вряд ли Пенса можно назвать человеком Бушей (всё гораздо сложнее), но он однозначно представляет интересы того крыла Республиканской партии, которое связано с так называемым Движением чаепития, где клан Бушей играет одну из главных ролей.



Значительный вес Бушей в политике определяется их связью с нефтяным бизнесом и контролем над Техасом, где сосредоточена треть всех нефтяных запасов Америки и расположены штаб-квартиры ведущих нефтяных компаний. К этому надо добавить, что в конце прошлого года в Техасе открыли крупнейшее в США месторождение сланцевой нефти Wolfcamp, где есть и запасы природного газа (оценка запасов – 20 млрд баррелей нефти, 400 млн кубометров газа и 1,6 млрд баррелей газового конденсата).



Государственный секретарь Рекс Тиллерсон (Техасский Ти-Рекс) также связан с нефтяным бизнесом. Окончив в техасском Остине университет, специализирующийся на нефте- и газодобыче, в 1975 г. поступил на должность инженера в Exxon Mobil. Спустя 31 год – в 2006-м – стал генеральным директором и председателем совета директоров этой крупнейшей в мире нефтегазовой корпорации, контролируемой Рокфеллерами. Карьера Тиллерсона, когда первый руководитель компании-гиганта всю жизнь работает в ней и проходит все карьерные ступени – уникальное явление в мировой корпоративной практике. За этим стоит не только развитое чувство ответственности, но и невероятная преданность корпорации. Не будет преувеличением сказать, что Exxon Mobil для Тиллерсона – сама жизнь. Вполне возможно, что на новом посту Тиллерсон попытается воплотить в жизнь принцип «что хорошо для Exxon Mobil, то хорошо для Америки».



Последнюю четверть века Ти-Рекс занимался преимущественно международными проектам. За его плечами сложнейшие переговоры в 54 странах, включая Россию. Можно с уверенностью утверждать, что Тиллерсон давно вхож в самые высокие кабинеты. Поэтому не стоит воспринимать Техасского Рекса как новичка в международной политике. Что же касается его назначения на пост госсекретаря, то есть мнение, что оно также не обошлось без клана Бушей. В частности, кандидатуру Тиллерсона активно лоббировали бывший министр обороны и директор ЦРУ Роберт Гейтс и госсекретарь при Буше-младшем Кондолиза Райс.



Журналист, писатель и президент фонда «Новая Америка» Стив Колл, несколько раз бравший у Тиллерсона интервью, выделил пять его главных черт как человека корпоративной культуры: предельная ответственность за порученный участок работы; жёсткость в сочетании с умением в интересах дела поладить с любым человеком; потрясающая способность к самообучению, впитыванию новых знаний и навыков; отсутствие догматизма; преданность командной работе.



В дополнение к портрету следует добавить, что Тиллерсон – приверженец философии так называемого рационального индивидуализма, создателем которой считается Айн Рэнд (1905-1982), американская писательница родом из России, сторонница концепции «минимального государства» (настоящее имя Алиса Зиновьевна Розенбаум). В духе этих воззрений новый госсекретарь весьма критически относится к практике социального государства и европейской модели капитализма с социал-демократическим уклоном.



Ещё один нефтяник в команде Трампа, связанный с Бушами и Движением чаепития, – бывший вице-губернатор Техаса при Буше-младшем, трижды избиравшийся губернатором Техаса (2002, 2006, 2010 гг.), а ныне министр энергетики Рик Перри. Он принадлежит к числу инициаторов создания федерального фонда финансирования исследований и разработок по добыче нефти и газа из сланцевых и битуминозных песков и считается одним из отцов «сланцевой революции» в США. В настоящее время Перри – крупный акционер ведущей сланцевой компании Dakota Access Pipeline.



Министр финансов Стив Мнучин – представитель финансового конгломерата Goldman Sachs. Семья Мнучиных давно входит в число влиятельных акционеров инвестиционного банка Goldman Sachs, а сам Стив много лет проработал в этом банке. Мнучин широко известен также как кинопродюсер: на его счету такие бестселлеры, как «Аватар», «Люди Х», «Безумный Макс: дорога ярости». С Трампом Мнучин познакомился именно на ниве финансирования кино, а в ходе избирательной кампании он отвечал за финансы республиканского кандидата.



Министр промышленности и торговли США Уилбур Росс (личное состояние – 2,9 млрд долл.) – не только ещё один опытный финансист в президентской команде, но и старинный друг Трампа: более 30 лет они вместе делают бизнес и дружат семьями. Россу 79 лет, но он отнюдь не дряхлый старик: ежедневно проходит 3 километра пешком и по воскресеньям играет в гольф. Проработав четверть века в инвестиционном банке Rothschild и занимаясь вопросами слияний и поглощений, а также вопросами банкротств и кризисного управления, Росс заработал говорящее прозвище – Король банкротств. В 2000 г. он открыл собственную компанию WL Ross & Co. LLC, а в 2002 г. основал металлургическую компанию International Steel Group. Важно также, что Росс был советником мэра Нью-Йорка Руди Джулиани по вопросам приватизации и консультировал президента Билла Клинтона по вопросам американо-российской торговли.



Дополняют картину предстоящих в Америке (и в мире!) перемен назначения министров юстиции и образования, а также директора ЦРУ.



Министерство юстиции в США традиционно играет огромную роль в политической системе и возглавляется Генеральным прокурором. Выбор на этот пост Джеффа Сешнса – ультраправого сенатора-республиканца, убеждённого противника рабочего движения и любых форм организации трудящихся (особенно из числа афроамериканцев и латинос) также определяет возможный выбор парадигмы развития США. Именно Сешнс первым публично высказал идею строительства стены на границе между США и Мексикой, предложил осуществить депортацию нелегальных мигрантов и установить жёсткие ограничения на въезд в страну мусульман. В то же время он был первым сенатором, который открыто поддержал кандидатура Трампа в ходе кампании по выборам президента.



Министр образования в США – также весьма влиятельный пост. Возглавила ведомство далеко не бедная женщина – дочь и жена миллиардеров Бетси Девос. Однако важно даже не это, а то, что она решительная противница государственных школ и вообще образования для малообеспеченных, жёстко выступающая за сокращение расходов на любые формы бесплатного обучения. Когда на слушаниях в сенате у Бетси спросили, была ли она когда-либо в государственной школе, та ответила: «Нет. Я хорошо знаю частные школы. Они намного лучше государственных».



Семейное положение Девос подтверждает поговорку «Деньги к деньгам». Её муж владеет одной из крупнейших торгово-маркетинговых компаний Америки Amway, широко известной по всему миру. Брат Бетси Эрик Принс – основатель знаменитой частной военной компании Blackwater. После скандала, связанного с недозволенными методами ведения военных действий и допросов, Принс вынужден был уйти из компании, но не из этого бизнеса. В последнее время он оказывал консультационные услуги по созданию ЧВК в Гонконге, Турции, Саудовской Аравии, Сингапуре.



Что же касается директора ЦРУ Майка Помпео, то по первой специальности он военный (окончил Вест-Пойнт, служил в Западном Берлине). После ухода из армии получил в Гарварде юридическое образование, поработал в бизнесе, где и познакомился с миллиардерами братьями Коч - совладельцами крупнейшей в мире частной компании Koch Industries с числом занятых в 100 тыс. человек (пакет акций обоих братьев в этой компании оценивается в $94.2 мрлд). Чарльз и Дэвид Коч двинули Майка Помпео в большую политику и стали его главными спонсорами на выборах в палату представителей, где он представлял Канзас. В конгрессе Помпео возглавлял комитет по разведке и, став видным членом Движения чаепития, завязал немало нужных знакомств. В частности, его связывают тесные контакты с входящим в Топ-50 списка Forbes 83-летним Шелдоном Адельсоном, состояние которого, по данным на 2014 год, оценивается в 38 млрд долларов. Именно Адельсон предложил кандидатуру Помпео в новую администрацию, хотя решающую роль в его назначении на пост директора ЦРУ сыграл М. Пенс.



Не вдаваясь в характеристику военных кадров, следует отметить, что в лице таких авторитетных генералов, как Д. Мэттис (министр обороны), Дж. Келли (министр внутренней безопасности), Г. Макмастер (советник по национальной безопасности, его кандидатуру поддержал М. Пенс), военные наряду с представителями крупного бизнеса будут также играть важную роль в принятии политических решений. Отмечу лишь одно. Военная элита, поддерживаемая промышленным лобби и поддерживающая его, видит неизбежность конфронтации с Китаем. Поэтому им нужна возрождающаяся Америка.



ЕЛЕНА ПОНОМАРЁВА