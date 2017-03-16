Крым отметил третью годовщину новой жизни в составе РФ

Крым отметил третью годовщину исторического референдума, по итогам которого полуостров воссоединился с Россией. Тогда за это проголосовали почти 97 процентов жителей Крыма. Сегодня там почти везде проходили масштабные торжества. Люди праздновали не только восстановление исторической справедливости, но и серьезные перемены в собственной жизни, а их за последние три года тоже произошло немало.

День, который изменил ход истории: ровно три года назад жители полуострова выбирали свое будущее. Крымчане проголосовали за возвращение домой, в Россию.

На праздничном шествии в центре Симферополя – тысячи людей. Как и три года назад, когда на участках для голосования выстраивались очереди.

"Людей было столько много, участок был переполнен", – рассказывает одна из местных жительниц.

"Прошло три года, и все кричат "Крым, Россия!", – говорит другая крымчанка. – Я шла по площади, все кричат "Россия, мы с тобой!". Это день возрождения, весна. Это счастье".

"Вспоминаем, как это было: мы поняли, что референдум у нас состоялся, и Россия нас поддержит, – добавляет еще одна женщина. – Ждали результата, до утра не спали. Такая радость была, когда услышали итоги".

В Ялте и Керчи, Феодосии и Евпатории – митинги, шествия, концерты. Три года вместе. Крым и Севастополь – часть большой страны.

Во всех школах республики сегодня уроки истории крымского полуострова. На трех государственных языках – русском, украинском и крымско-татарском. В Севастополе – молодежный флэшмоб: огромный триколор, живое полотно – чтобы даже из космоса было видно.

Российский Крым развивается стремительно. Модернизация здравоохранения и образования, строительство служебного жилья, ремонт километров дорог, газификация даже самых отдаленных поселков. Решение проблем, которые копились десятилетиями.

За три года полуостров стал практически энергонезависимым. После запуска двух новых ТЭС под Симферополем и Севастополем этот вопрос будет окончательно решен. Строительство Крымского моста, который навсегда соединит полуостров с материковой Россией, тоже идет полным ходом. И это летопись всего трех лет новейшей истории Крыма.