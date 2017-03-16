Либералы и русофобы: Макаревича тошнит от патриотизма

Навскидку, без аналитических изысканий: фельдмаршал Михаил Кутузов, генерал Николай Раевский, маршал Георгий Жуков, академик Дмитрий Лихачев, братья Турбины из романа Михаила Булгакова "Белая гвардия", рядовой Александр Матросов, певцы Федор Шаляпин и Иосиф Кобзон, князья Дмитрий Донской и Александр Невский, писатель всех времен и народов Лев Толстой, неизвестные и известные солдаты всех войн, инок и воин Александр Пересвет – миллионы и миллионы этих имен, известных и канувших в историю, тех, кто был и есть патриот России.

А напротив - взъерошенный человечек, похоже – музыкант, радостно возвещающий, что его "тошнит" от слова "патриотизм". Почему же именно его тошнит от слова, образованного от греческого patriotes, что означает “земляк”? Всего лишь… Но именно этот добрый "земляк" служил предметом споров во всех слоях русского общества на протяжении многих лет. Особенно яростных во времена революций, войн, политических катаклизмов и противостояний. Как только ни вертели, ни коверкали, ни возвышали или топтали эти слова - "патриот" и "патриотизм": либералы и ура-патриоты, демократы и поклонники "железной руки", богачи и бедняки.



Фото: globallookpress

Определить, что означает понятие "патриот" для каждого россиянина, конечно, невозможно. Истоком для общего понимания я же возьму слова героини Ольги из кинофильма "Зимняя вишня" - "семья, как и Родина, должны быть". А Родина – эта та глыба понятий, где органично и в тон всегда (!) звучит слово "патриотизм". Ведь права красивая и грустная Оля – должны они быть, семья и Родина. И надо их любить, какие бы они ни были – счастливые или несчастные, богатые или бедные, как любим мы своих детей, независимо от их характеров, склонностей, капризов и ошибок. Ни в коем случае я не зову к всепрощению и отказу от борьбы за идеалы, доброту, честность, правду. Слепая любовь, как и огульная злоба, сродни предательству, но любить и понимать, прощать и бороться – это уже удел умного, мужественного и сильного человека. И я убежден, что работать и жить, создавать ценности, как материальные так и духовные, думая о том, что это нужно не только тебе и твоим близким, но и Родине, – значит быть патриотом. И для этого вовсе не обязательно восхищаться всем, что связано со словом Россия, не замечать доброго и хорошего за границами страны, не уважать чужие мнения, успехи, победы. Мир, во всем его многообразии, как книга знаний для истинных патриотов, тех, кто служил и служит России.

Днями я прочел в интернете статью одной милой девушки, дочери известного государственного служащего, где она рассказывает о своей жизни, любви к Парижу, вообще любви ко всему, где ей хорошо. К чести девушки, она не сказала ничего дурного о России, Москве, просто она изложила те постулаты космополитизма, где нет места Родине, патриотизму тем более. Что же, нынешняя Европа, где размыты границы, где дух всеобщей любви ко всем и вся, смешение полов, умиление перед бородатыми "девушками" и полногрудыми "мужчинами", стала тем болотом, что, похоже, растворило в себе понятие "патриотизм". Но не стал этот мир раем для идейных космополитов, он стал раем для хлынувших африканских и азиатских орд, пристанищем экстремистов. Статисты и социологи посчитали, что на 1000 беженцев приходится 200-300 молодых бездельников, презирающих и не понимающих чужой мир, не чтящих и опять же не понимающих ценности и души других народов, рвущимися к халявным пособиям, готовым на преступление и к полному захвату территорий. Типичная философия варваров. Такова цена за "всеобщую" любовь, толерантность, потерю нравственности, идеалов патриотизма, верности. Европа гибнет уже осязаемо, зримо, хотя отдыхать там пока еще комфортно и весело. Всегда, во все времена, гибли те государства, где смеялись над патриотами, презирали их, где мужество, сила, любовь к Родине, решимость ее защищать размывались развратом, пресыщением, любовными истомами во все стороны. Царство Митридата, Византия, Древний Рим – казалось, далеко, но уже рядом Франция с "голубыми" правителями, Дания, Бельгия, даже консервативная Англия.

Вернемся "к нашим баранам". То, что престарелый музыкант "стошнил" от слова "патриотизм", – явление чисто физиологическое. Съел чего-то. Как стошнил он протестом против возвращения Крыма в состав РФ. Ну, не приняло его нутро, что 90% населения полуострова хотят быть жителями и патриотами России, а не Украины. Не мог он вспомнить всю историю Крыма, где кровью патриотов-россиян пропитан он весь, от побережья до Перекопа. Может, от крови и затошнило его?



Фото: globallookpress

Патриотизм – явление нередко парадоксальное. Находясь в эмиграции, ненавидя существующие в родной стране режимы (царский, коммунистический), тысячи и тысячи оппозиционеров, изгнанников продолжали считать себя патриотами и искренне любили Россию. Этот патриотизм выражался по-разному. В годы ВОВ за отказ сотрудничать с фашистами некоторые эмигранты–россияне поплатились свободой, жизнями. Великий бас Федор Шаляпин вышвырнул из своей квартиры визитеров-нацистов. Отказались воевать на стороне фашистов практически все царские генералы и адмиралы, сотни тысяч офицеров и казаков. А ведь они понимали – в Россию они всё равно не вернутся. А вот генерал-предатель Андрей Власов, тоже называвший себя патриотом России, стал на линию фронта именно с Россией, основой СССР. Повесили его, при этом никого из патриотов СССР не потянуло на тошноту. Каждому свое.

То, что патриотизм – понятие высоконравственное, психологически возвышенное, поднимающее сознание человека над обыденностью, серостью, особенно ощущается на службе в армии, при возникновение острых противостояний, где ты понимаешь, что защищаешь Родину – свою громадную семью. Ну, трудно объяснить им, хихикающим тошнотикам, как захватывает дух, когда мимо тебя, в парадном строю, проносят яростное воинское Знамя твоего полка, корабля, когда ты видишь слаженный строй своих, готовых к битве товарищей, эскадру кораблей, звенья безумных в своей скорости и точности самолетов. Все это – мир патриотов. Настоящих. Это и романтика патриотизма, такая же, как восхищение историей страны, подвигами и мужеством россиян, штурмами космоса, ледяных полей, спортивными победами.



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Снова "навскидку": сподвижник Петра Великого Франц Лефорт, первооткрыватель и путешественник Витус Беринг, врач и филантроп, мыслитель Федор Гааз, полководцы Барклай де Толли, Константин Рокоссовский и ещё сотни, тысячи иностранцев, положивших свои жизни и деяния на алтарь России. Они – патриоты русской страны. Как и представители самых различных национальностей, родившихся и живущих в нашей стране, которые жили и созидали во имя России. Они тоже – истинные патриоты.

Но не может "тошнить" от истинного патриотизма человека высоких духовных ценностей, нравственного, мыслящего, умеющего любить, помнить и быть терпимым. Тошнит тех, кто в мелочной суете наглотался политических отбросов, кто не способен на подвиг, самопожертвование, на высокий поступок, такой, какой совершил писатель Захар Прилепин, как ополченцы-добровольцы, казаки, моряки, летчики, саперы в Донбассе, Сирии. Жалок удел и духовный мир людей, не знающих высоких порывов души, и то, что их часто тошнит – реакция на то, что растет и крепнет российский патриотизм, а значит, и Российская держава!