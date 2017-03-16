Международный форум «Этнова-2017» пройдет в селе Сапогово

В Хакасии началась подготовка к Международному этно-туристскому форуму «Этнова. Теплая Сибирь».







Он пройдет с 1 по 6 августа. Палаточный лагерь разместится в селе СапоговоУсть –Абаканского района. Пройдет обмен опытом, отбор и создание лучших социальных и коммерческих проектов и инициатив молодежи в сфере туризма и межнационального согласия, сообщили в минэкономики Хакасии. Планируется образовательная, культурная, туристская и научная программа. В работе форума «Этнова» примут участие лучшие эксперты Хакасии, известные тренеры из Москвы, Кемерово, Иркутска, Новосибирска, Красноярска. Будут работать и уже ставшие традиционными и популярными площадки «Этновы» - это «Лаборатория молодых ученых и педагогов», «Этнокультурная мастерская», «Ты – предприниматель». Кроме того, в этом году к основным направлениям форума присоединятся и IT-технологии. Для специалистов будет организована специальная площадка. На территории «Этновы» запрещено употребление алкоголя и наркотиков.

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