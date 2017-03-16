Новосибирский физик-ядерщик попал в трудовое рабство в Казахстане

Мужчину искали с 2014 года. Сейчас он находится в Казахстане, у него проблемы со зрением и памятью.

Внимание жителей Алма-Аты (Казахстан) привлёк истощённый мужчина, который 10 марта весь день просидел на скамейке в одном из торговых центров города. Неравнодушным прохожим он представился Юрием Образцовым из Новосибирска и заявил, что три года находился в трудовом рабстве на фермерском хозяйстве. Никаких документов у мужчины при себе не оказалось. Но сам Образцов рассказал, что работал физиком-ядерщиком. В Казахстан приехал по делам четыре года назад. Мужчина пожаловался на проблемы со зрением и памятью, однако смог назвать несколько имён родственников и коллег, пишет Lenta.ru.

Женщина, которая решила помочь новосибирцу, разместила информацию о нём в социальной сети и попросила откликнуться родственников.

Представитель главного управления МВД по Новосибирской области сообщил изданию Sibnet.ru, что Юрий Образцов с 2014 года находится в розыске по запросу его брата. «Установить местонахождение мужчины тогда не представлялось возможным, искали на территории Новосибирской области, не нашли», — сказал сотрудник.

Образцов между тем утверждает, что его избивали на ферме и заставляли работать, но местонахождение мучителей он не запомнил. Сейчас Юрий живёт у неравнодушных людей, которые его и нашли в торговом центре.

«Полиция Новосибирска пытается совместно с казахстанскими коллегами организовать перемещение мужчины на родину. Проблема в том, что у него нет документов», — пояснил представитель главка МВД. При этом, по данным полиции, до 2014 года Образцов жил в Советском районе Новосибирской области.

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