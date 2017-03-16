Перевооружение ВМФ: Россия активно модернизирует морскую авиацию

Командование ВМФ России планирует кардинально обновить состав морской авиации. До 2025 года в распоряжение флота должны быть переданы корабельные вертолёты нового поколения и беспилотники. Увеличение количества воздушных судов призвано удовлетворить растущие потребности надводного флота страны, который восстанавливает своё присутствие в Мировом океане. Какие образцы техники получит ВМФ — в материале RT.

Руководство ВМФ России окончательно определилось с программой оснащения морской авиации. До 2025 года в войска должны поступить ударные, противолодочные, поисково-спасательные и разведывательные вертолёты. Эти планы синхронизированы с обновлением корабельного состава флотов.

Морская авиация пополнится уникальной авиационной техникой. «В настоящее время по заданию Главного командования ВМФ проводится ряд опытно-конструкторских работ по созданию принципиально новых по своим возможностям летательных аппаратов, беспилотных летательных аппаратов и систем авиационного оружия», — говорится в сообщении Министерства обороны РФ.

«Необходимость дальнейших разработок и оснащения морской авиации новыми летательными аппаратами была ещё раз подтверждена в ходе выполнения с октября 2016 года по февраль 2017 года задач дальнего похода корабельной авианосной группы ВМФ России в Средиземном море (имеется в виду первый боевой поход крейсера «Адмирал Кузнецов». — RT), — отмечает Минобороны.

На нужды новых кораблей

Мощная морская авиация является неотъемлемым атрибутом современного Военно-морского флота. Воздушные силы осуществляют функцию разведки, воздушного прикрытия, обнаружения и поражения кораблей противника, в том числе подводных лодок. Кроме того, морская авиация задействована в переброске военнослужащих, снабжении и поисково-спасательных операциях.

Условно морская авиация делится на береговую (дислоцирована на аэродромах вблизи моря) и палубную (на кораблях).

Современные проекты практически всех крупногабаритных кораблей предполагают наличие вертолётной площадки. Именно поэтому Минобороны уделило такое внимание вертолётам в программе перевооружения морской авиации до 2025 года.

На палубе строящихся кораблей дальней морской зоны и больших десантных кораблей будет установлен ангар для 1-2 вертолётов. Речь идёт о 8 фрегатах проекта 22350, предположительно 28 эсминцах проекта 23560 «Лидер», и двух больших десантных кораблях проекта 11711 «Иван Грен» и «Пётр Моргунов». Кроме того, вертолёты смогут приземляться на палубу кораблей ближней морской зоны (корветы и патрульные корабли).

В ближайшие 5-15 лет боевой компонент ВМФ подвергнется значительной модернизации за счёт ввода в строй более эффективных и мощных кораблей. Под эти нужды Минобороны как раз стремится нарастить выпуск новых вертолётов, самолётов и беспилотников. Машины должны усилить не только палубную, но и береговую авиацию.

Минобороны рассчитывает получить разведывательно-ударные вертолёты палубного базирования Ка-52К «Катран», вертолёты радиолокационного дозора Ка-31Р, многоцелевые вертолёты Ка-226Т, которые способны размещаться на кораблях малого водоизмещения.

Вертолёт Ка-31Р на борту тяжёлого авианесущего крейсера «Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов»

РИА Новости

Ещё одной перспективной машиной является многоцелевой вертолёт Ка-27М, способный обнаруживать все типы современных кораблей и подлодок благодаря новой командно-тактической системе. Первый образец морская авиация ВМФ получила в 2016 году. Ка-27М будут эксплуатироваться на Черноморском и Северном флотах. Также его будет использовать Центр подготовки лётчиков ВМФ (Ейск).

Расширить радиус действия

Руководство Минобороны указывает на высокую эффективность использования вертолётов в зарубежных миссиях.

«Военно-морской флот выполняет комплексные задачи в составе группировок в дальней морской зоне. Вертолётная составляющая сил в море является важнейшим элементом, обеспечивающим качество и эффективность этих задач. Понимание этого есть и у Главного командования ВМФ, и у производителей корабельных вертолётов», — заявил 28 февраля главком ВМФ России адмирал Владимир Королёв.

Наряду с модернизацией вертолётов в России стартовала масштабная программа совершенствования парка самолётов. К 2025 году 30 противолодочных самолётов Ил-38 должны быть модернизированы до уровня Ил-38Н (индекс «Н» означает патрульную систему «Новелла», способную обнаруживать цели на расстоянии до 90 км).

До 2020 года морская авиация пополнится примерно сотней летательных аппаратов. В текущем году воздушные силы ВМФ получат 20 машин. Точная номенклатура поставок неизвестна, но из сообщений Минобороны следует, что на вооружение Тихоокеанского флота поступят транспортно-боевые вертолёты Ка-29.

В прошлом году акцент в большей степени делался на укреплении истребительной авиации. В соединения Северного флота была отправлена партия сверхманёвренных многофункциональных истребителей поколения 4++ Су-30СМ. Аналогичные модели истребителя в количестве трёх единиц поступили в распоряжение отдельного морского штурмового авиационного полка Черноморского флота (авиабаза Новофёдоровка, Сакский район, Крым).

Вертолёт Ка-27ПС Тихоокеанского флота РФ

РИА Новости

3 марта 2017 года представитель Черноморского флота капитан первого ранга Вячеслав Трухачёв рассказал, что авиация ЧФ пополнилась эскадрильей Су-30СМ и беспилотными аппаратами, управление которыми уже освоено.

Рост количества авиатехники в ЧФ положительно влияет на обороноспособность южных рубежей России. 2 марта заместитель командира крымского авиационного полка подполковник Андрей Когут заявил, что морская авиация ЧФ расширила радиус действия и теперь может патрулировать весь периметр Чёрного моря, включая 200-мильную экономическую зону Крыма.

Ликвидировать брешь

Военный обозреватель «Газеты.Ru» Михаил Ходарёнок считает возрождение интереса к морской авиации закономерным явлением: «Ни один флот не может обходиться без поддержки с воздуха. После распада СССР морской авиацией практически не занимались, но сейчас я испытываю осторожный оптимизм. Объём работы колоссальный. Хотелось бы, чтобы темпы поступления новой техники были как можно выше».

«Растёт присутствие ВМФ в разных регионах мира. Сегодня большое внимание уделяется Сирии, где в Тартусе перестраивается база. Для защиты морской группировки могут вполне понадобиться противолодочные Ил-38Н. Отряд самолётов (3-4 единицы) в случае необходимости может быть размещён на аэродроме Хмеймим, где дислоцирована авиация ВКС», — сказал RT Ходарёнок.

Эксперт полагает, что Минобороны неслучайно указало на важность наращивания количества беспилотников: «Это направление имеет огромное значение для морской авиации. Прежде всего стоит ликвидировать брешь в тяжёлых БПЛА, которые могут выполнять ударные функции. В этом компоненте мы, к сожалению, отстаём».

В пример Ходарёнок привёл американский аппарат X-47B производства Northrop Grumman, который может подниматься в воздух и приземляться на палубу авианосцев. Беспилотник выполнен по схеме «летающее крыло», что позволяет уменьшить массу и сэкономить топливо. Внешне X-47B выглядит как полноценный самолёт.

Американский беспилотник X-47B

Reuters

Ходарёнок полагает, что подобные аппараты необходимы российской морской авиации. «Из открытых планов следует, что «Адмирал Кузнецов» будет оснащаться МиГ-29. Какой-то конкретной информацией по поводу возможности размещения на крейсере беспилотников я не обладаю. Однако известно, что в России есть проекты тяжёлых ударных БПЛА, которые можно адаптировать под нужды ВМФ», — подчеркнул эксперт.