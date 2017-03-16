Под этими словами может подписаться каждый порядочный человек, кто выжил в 90-е…

"Мои 17 лет пришлись на 1991 год. Вся шваль, что сейчас критикует Путина, была у власти. Я не помню ничего, что они хорошего сделали. Я помню, как развалили мою страну, я помню, как люди годами не получали зарплату, как профессор ядерной физики работал у меня и мездрил шкуры косой, как моя мама, отработав 23 года старшей медсестрой детской реанимации, вытащившая с того света не один десяток детей, стала челноком-торгашом.
Я помню банды ублюдков, собиравших дань, даже со старушек, торговавших семечками. Я помню, как в моем городе похищение людей за выкуп было поставлено на поток, а мрази, этим занимавшиеся, считались уважаемыми людьми. Я помню, как американцев с радостью пускали на самые секретные военные объекты, как, в угоду им, резали на куски самолеты, ракеты, подлодки и прочие достижения моей Родины.
Обращаюсь к молодым: Не верьте либерастам, не смотрите на "звезд" ( что вообще за слово дебильное), типа Ксюши Собчак, не берите пример с проституток и ублюдков. Они все врут. Мы - величайшая страна на свете. Поинтересуйтесь, сколько достижений, начиная от воинских подвигов и до науки, спорта и всего прочего, принадлежит нашим соотечественникам. Не позволяйте тем, кого мы научили мыться, учить нас культуре. Не позволяйте тем, кто родил фашизм, инквизицию и прочие зверства, учить нас человеколюбию. Тем, кто венчает пи***ов в Храмах, учить нас человеческим ценностям. Мы - Россия, нам с ними не по пути".
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