Предполагаемый внебрачный сын Шалевича имеет на руках результаты ДНК-теста



28-летний житель Москвы Дмитрий Федотов убежден, что является родственником известного артиста. Молодой человек находится в хороших отношениях с сыном актера Иваном Шалевичем, называющим его братом. Недавно Дмитрий прошел генетическую экспертизу, чтобы доказать свою правоту.

Дмитрий Федотов считает, что является внебрачным сыном звезды театра и кино Вячеслава Шалевича. Молодой человек поделился своей историей в программе «Андрей Малахов. Прямой эфир». Он считает, что ухудшению его отношений с отцом способствовала четвертая супруга актера Татьяна Виноградова. По словам Дмитрия, женщина даже якобы предлагала деньги за то, чтобы он никогда больше не появлялся в ее жизни. Предполагаемого родственника знаменитости поддержал наследник актера Иван Шалевич, выступивший против Виноградовой.

Вдова звезды, которая тоже появилась в студии передачи, отрицает слова Федотова о том, что хотела от него откупиться. Женщина заявила, что не помнит, когда говорила с молодым человеком на эту тему. «У меня нет денег, и мне нечего ему предлагать», – отметила Виноградова. Как утверждает Татьяна, Вячеслав Анатольевич не оставил баснословное наследство.

«С Иваном [Шалевичем] у меня обычные отношения. Вячеслав Анатольевич не мог писать, и тому есть свидетельства. Вопрос другой – а что под завещанием? Какое наследство, о чем мы говорим вообще? Ситуация такая – да, квартира в центре Москвы. Но я тоже родилась в столице. Мы сделали родственный обмен. У меня была трехкомнатная на Марксистской, у Вячеслава Анатольевича тоже. Мы приватизировали квартиру, когда жили все вместе», – рассказала вдова артиста.

По словам Виноградовой, она знает о существовании Федотова и относится к нему совершенно спокойно. Вдова артиста также заявила, что актер не считал Дмитрия родным сыном и помогал молодому человеку из жалости.

Чтобы доказать свою правоту, Федотов решил сделать ДНК-тест. В эфире передачи озвучили результаты генетической экспертизы.

«Дмитрий и Иван наиболее вероятно не являются родственниками. Вероятность такой категории родственных отношений составляет всего 75%. Но так как Дмитрий и Иван предполагают, что все-таки являются единокровными братьями, мы провели дополнительное исследование по Y-хромосоме, которая передается от отца к сыну в неизменном виде. Согласно данным этого теста, Дмитрий и Иван не являются родственниками по мужской линии, эта вероятность составляет 0%», – сказала эксперт лаборатории ДНК Снежана Королева.

Ведущий Андрей Малахов уточнил, идет ли речь о том, что Федотов не родственник известного актера. «Я хочу сказать, что у Дмитрия и Ивана разные отцы. Кто из них действительно является сыном Шалевича, неизвестно», – отметила Королева.

Федотов был весьма озадачен выводами специалистов. Иван Шалевич уверен, что одной экспертизой нельзя ограничиваться. Сын актера посоветовал Дмитрию пройти еще один тест. «Для меня он останется братом, несмотря на эти бумажки», – заметил Иван.

В настоящий момент адвокат Евгений Тонкий готовит документы, чтобы признать завещание Шалевича недействительным. В случае, если в суде не будет доказано, что Дмитрий является сыном актера, он не сможет претендовать на наследство звезды. Впрочем, как уверяет Федотов, ему не нужны деньги и имущество актера.



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