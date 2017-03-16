Прослушка ЦРУ всего мира: ещё один повод покупать отечественное

одиночных целей. Что и хорошо и плохо одновременно. Хорошо, потому что объём информации, собираемой таким образом, по определению меньше, чем если бы информация собиралась о тысячах человек разом. А плохо, потому что применяться подобное оружие может незаметно, а сведения, получаемые с его помощью, имеют больше шансов оказаться ценными.



Отсюда — во-вторых: если вы не желаете стать жертвой подобной атаки, не используйте устройства и программы, против которых у спецслужб вероятного противника имеются эксплоиты. Совет кажется параноидальным, вспоминая, например, что практически все смартфоны работают под управлением всего двух операционных систем, Android и iOS (разработкой атак на продукты Apple в ЦРУ, кстати, занимается особый отдел; вероятно, причиной тому популярность iPhone среди социальной, политической и деловой элиты). Но речь лишь о том, чтобы не пользоваться такими продуктами на службе. Это правило уже

звучало

: на службе пользуйтесь только служебными ресурсами! В случае инцидентов (прежде всего утечки информации) это не даст сразу взвалить всю вину на вас.



Что приводит к третьему пункту: когда только такая возможность предоставится, используйте отечественные продукты. К сожалению, стопроцентно российских серийных смартфонов пока не существует, хоть работа и ведётся. Но вот свои операционные системы и прикладное программное обеспечение для компьютеров

у нас уже есть

. Да, конечно, уязвимости будут обнаруживаться и в них, однако смысл пользоваться отечественным всё-таки имеется. Учитывайте вот какое соображение: американские компании наверняка содействуют ЦРУ — например, предоставляя им исходные тексты своих программ, а может быть даже внедряя уязвимости умышленно. Российское программное обеспечение от этого недостатка свободно. "

Госвопрос

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