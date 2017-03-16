Прости Израиль, но иранская военно-морская база в Сирии должна быть!

Занятный англоязычный комментарий попался сегодня на одном из сайтов:

вольный перевод (смысл сохранен)

Этот парень Асад - круче Рэмбо.

Сначала он говорит " нет " по поводу прокладки газовой трубы Катару/Саудовской Арвии/Израилю/ЕС/Турции/AIPAC, затем он выгоняет всех, кто считал, что "Асад должен уйти" из их нор в Сирии, и теперь он ссать хотел на Израиль и США, позволяя Ирану создать военно-морскую базу в Сирии.

Асад действительно имеет яйца, в отличие от лидеров США/ЕС/НАТО. Мы могли бы использовать его для разгона в наших странах гей-парадов. Великий лидер. неудивительно, что США и Запад не прекращает взывать "Асад должен уйти", очевидно, он и Путин стоят на пути их глобальных, пидаристических, амбиций по установлению гегемонии.

под комментарием картинка:

Кстати говоря, комментарии размещены под статьей с названием-

"К сожалению Израиля: Иран получает зеленый свет для военно-морской базы в Сирии"

Удивляет единодушие западных пользователей: Все считают Асада Мужиком!!!

Сегодня же Нетаньяху обвинил Иран в намерении создать военно-морскую базу в Сирии и сообщил, что обсуждал именно этот вопрос в ходе недавнего визита в Россию.)))

Нетаньяху сказал:

"На прошлой неделе я провел очередную встречу с российским президентом (Владимиром) Путиным. Мы главным образом обсуждали вопросы, связанные с попытками Ирана закрепиться в Сирии в военном плане, включая строительство в этой стране иранского морского порта".

"Мы также представили продолжающиеся попытки Ирана перебросить военные материалы, в том числе одни из самых передовых, через Сирию (ливанскому движению) "Хизбалла".

Стоит отметить, что в понедельник заместитель командующего Корпусом стражей исламской революции Расул Санаи Рад заявил, что у Ирана таких планов нет, об этом сообщал портал SalamNews .

Стоит напомнить, что Нетаньяху посетил Москву еще неделю назад. Визит, который продолжался несколько часов, имел своей главной целью противодействие попыткам Ирана закрепиться в Сирии в контексте процесса урегулирования конфликта в этой стране, об этом сообщала также канцелярия израильского премьера.

С чего все началось, и почему иранская База должна БЫТЬ, можно прочитать здесь "В ожидании подставы от Израиля"