Путин слушал сиониста Беню, а мысленно складывал фигуру из трех пальцев

Сионистский главарь приезжал в Москву требовать. Российский президент этого не любит…

9 марта сионистский главарь Нетаньяху приезжал на переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Обласканный несколько ранее американским главой Трампом, Бен вел себя в Москве высокомерно.

Вот что он сказал после окончания встречи:

“Закончилась моя важная встреча с президентом Путиным.

Во-первых, я подчеркнул, что у “Израиля” нет никаких возражений в отношении урегулирования в Сирии (“Нет возражений”… А не “сион” ли подливает масло в огонь, помогая терроризму в Сирии процветать? Не “Израиль” ли лечит раненых террористов и вновь отправляет их на сирийский театр войны? Помогает террористам разведданными, оружием и проч?..), но мы решительно против того, чтобы в рамках этого соглашения Иран и его марионетки сохранили военное присутствие в Сирии… Исходя из опыта моего общения с президентом Путиным, это важно… для предотвращения недопонимания (Для справки: Тегеран помогал и помогает в Сирии Асаду бороться как раз с одним из разветвлений мирового терроризма – сионистским терроризмом и террористическими бандами, которые Тель-Авив взращивает. Поэтому Иран справедливо считает, что в САР он всерьез и надолго, с чем согласен и официальный Дамаск).

Вторая тема, продолжал Нетаняху, подготовка исторического пенсионного соглашения между нашими странами, которая близится к завершению. (На эту тему лучше бы Бен не распространялся! Российских пенсионеров возмущают алчные требования Тель-Авива! Русский писатель Владимир Бушин недавно рассказывал, какие послания оставляли напоследок экс-советские евреи, отправлявшиеся в “Израиль” на ПМЖ. Мерзости, гадости, угрозы!.. Они публично рвали советские паспорта, полагая, что отныне их ничего не связывает с Советским Союзом. Ан, нет! Таки пришлось на коленях выпрашивать пенсии! Увы, из-за “израильских” ртов российские социально незащищенные еще постоят в очереди…)

Третьим из вопросов, которые мы обсуждали, разошелся Нетаньяху, был вопрос экономических и других двусторонних отношений между нашими странами.

Четвертый вопрос, который я поднял, что я делаю всегда и везде в мире, это вопрос, касающийся Орона Шауля, Адара Голдина, и, конечно, двух “израильтян”, удерживаемых ХАМАС. Я просил помощи президента России, и он обещал помочь”. (А зачем втягивать в это дело российского президента? Что, ХАМАС – одно из подразделений Российской армии? Или российских спецслужб? Только природный такт главы высшей власти РФ и его профессиональные навыки, полученные на прежней работе, не позволили ему оборвать заморского “гостя”: “Не по адресу!” В этом смысле министр Лавров гораздо более эмоционален. ХАМАС давно озвучил условия, при которых готов пойти на обменную сделку. Всё дело в самом Нетаньяху и его экстремистском правительстве – это для информации родственникам “израильских” боевиков. Бен и К* хотят прокрутить всё бесплатно. Но так не бывает! И вся гоп-компания прекрасно это понимает. Но для важности надувает щеки и делает вид, что “хлопочет”, набирая, как полагает, очки у “израильского” электората для предстоящих выборов).

“Израиль”, как известно, стратегический партнер Соединенных Штатов. В то же время Россия для США – “стратегическая угроза”, как указывается в военной доктрине Вашингтона. И Москве прекрасно известно, кто стоял за т.н. “революцией роз” в Грузии, оранжевым майданом в Украине, кто продвигает к границам России ракеты НАТО и т.д. Иллюзий в Кремле не питают. И Владимир Путин прекрасно понимал, кто приехал к нему и с какой целью в минувший четверг, 9 марта.

Подытоживая результаты этого визита, можно сделать вывод: практическая ценность его для “Израиля” – нулевая… Москва не поступится своими национальными интересами во имя “Израиля”. Другое дело, что разведчик Путин “снял”, как говорят в специфических кругах, информацию, которая ему была нужна. Это однозначно…