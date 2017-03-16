Пьяная автоледи на иномарке удирала от полицейских в Черногорске

С начала 2017 в городе угольщиков госавтоинспекторы за повторное управление в состоянии опьянения задержали восемнадцать водителей.

В преддверии Международного женского дня наряд ДПС попытался остановить иномарку в Черногорске Водитель требование проигнорировал и свернул в ближайший переулок. Далеко машина уехать не успела, стражи порядка остановили её. За рулём оказалась автоледи. У женщины были признаки опьянения, но проходить тест она отказалась. Оказалось в сентябре 2016 года по постановлению Мирового суда 47-летняя жительница города угольщиков была привлечена к административной ответственности за отказ от прохождения медицинского освидетельствования. Её лишили прав на 18 месяцев и выписали штраф в 30 000 рублей. Сейчас в отношении женщины проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Всего с начала года в городе угольщиков задержано 99 водителей с признаками опьянения. В отношении каждого приняты меры в соответствии с действующим законодательством. Многие нарушители попались благодаря бдительности граждан, позвонивших в полицию и сообщивших информацию о нетрезвых за рулём.

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