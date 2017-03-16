Польша бьет рекорды по поставкам в Россию санкционных яблок. Поставки стабильно растут. Польские яблоки доставляются в Россию под видом белорусских. Об этом не без удовлетворения сообщает издание Dziennik Gazeta Prawna. Россия может громко объявлять санкции, но не может обеспечить их исполнение.

Сообщается, что экспорт, несмотря на эмбарго, достиг рекордного уровня 2013 года. Россияне в своих магазинах любят покупать польские яблоки как будто они белорусские.

При этом российская, белорусская и польская стороны знают о сложившейся ситуации, но предпочитают работать по принципу «не спрашивай, не отвечай», понимая фиктивность ситуации.

За год до введения санкций Польша поставляла ежегодно в Россию более 1,2 млн тонн яблок. После российского эмбарго экспорт сократился, но в 2016 году уже снова составлял около 1,1 млн тонн яблок.

Белоруссия за 2015 год импортировала в Россию 573 тысячи тонн яблок и грибов. Это в пять раз превышает собранный в Белоруссии урожай.

Об этом в сентябре 2016 года заявил замгенпрокурора России Малиновский на заседании объединенной коллегии генеральных прокуратур двух стран.

На сайте Минсельхоза Белоруссии официальные данные по урожаю яблок и грибов теперь не приводятся.

Россельхознадзор неоднократно выражал обеспокоенность из-за подозрительного роста поставок яблок из Белоруссии. Ведомство заявляло о попытках реэкспорта через территорию Белоруссии фруктов из стран, в отношении которых Россия ввела санкции.

Только Белоруссия не виновата. И Польша - тоже.

Разве Польша и Белоруссия виноваты, что Россия позволяет с собой так обращаться?

Нет. Виноваты мы сами.

Мудрое правительство с эффективными менеджерами... Российские предприниматели... Работники, обеспечивающие доставку и оборот санкционки. И даже простые потребители, не желающие замечать порой очевидного обмана...

Позволяем сами себе себя же и не уважать.

Источники

Polskie jabłka powróciły masowo na rynek rosyjski. Na obcych papierach. Za wiedzą i zgodą Polaków i Rosjan - pisze w środowym wydaniu "Dziennik Gazeta Prawna": http://biznes.onet.pl/wiadomosci/handel/polskie-jablka-na-rynku-rosyjskim/rfbccx

Поставки белорусских яблок и грибов в Россию в 5 раз превысили урожай: https://www.bfm.ru/news/334861

Польша бьет рекорды по поставкам яблок в Россию, несмотря на эмбарго: https://www.bfm.ru/news/349210