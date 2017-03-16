Разве Польша и Белоруссия виноваты, что Россия позволяет с собой так обращаться?

16.03.2017 Автор: Рубрика: Разное Отзывов нет »

Польша бьет рекорды по поставкам в Россию санкционных яблок. Поставки стабильно растут.  Польские яблоки доставляются в Россию под видом белорусских. Об этом не без удовлетворения сообщает издание Dziennik Gazeta Prawna. Россия может громко объявлять санкции, но не может обеспечить их исполнение.

Разве Польша и Белоруссия виноваты, что Россия позволяет с собой так обращаться?

Сообщается, что экспорт, несмотря на эмбарго, достиг рекордного уровня 2013 года. Россияне в своих магазинах любят покупать польские яблоки как будто они белорусские. 

При этом российская, белорусская и польская стороны знают о сложившейся ситуации, но предпочитают работать по принципу «не спрашивай, не отвечай», понимая фиктивность ситуации.

За год до введения санкций Польша поставляла ежегодно в Россию более 1,2 млн тонн яблок. После российского эмбарго экспорт сократился, но в 2016 году уже снова составлял около 1,1 млн тонн яблок.

Белоруссия за 2015 год импортировала в Россию 573 тысячи тонн яблок и грибов. Это в пять раз превышает собранный в Белоруссии урожай. 

Об этом в сентябре 2016 года заявил замгенпрокурора России Малиновский на заседании объединенной коллегии генеральных прокуратур двух стран.

На сайте Минсельхоза Белоруссии официальные данные по урожаю яблок и грибов теперь не приводятся.

Россельхознадзор неоднократно выражал обеспокоенность из-за подозрительного роста поставок яблок из Белоруссии. Ведомство заявляло о попытках реэкспорта через территорию Белоруссии фруктов из стран, в отношении которых Россия ввела санкции.

Только Белоруссия не виновата. И Польша - тоже.

Разве Польша и Белоруссия виноваты, что Россия позволяет с собой так обращаться? 

Нет.  Виноваты мы сами. 

Мудрое правительство с эффективными менеджерами... Российские предприниматели... Работники, обеспечивающие доставку и оборот санкционки. И даже простые потребители, не желающие замечать порой очевидного обмана...  

Позволяем сами себе себя же и не уважать. 

Источники

Polskie jabłka powróciły masowo na rynek rosyjski. Na obcych papierach. Za wiedzą i zgodą Polaków i Rosjan - pisze w środowym wydaniu "Dziennik Gazeta Prawna": http://biznes.onet.pl/wiadomosci/handel/polskie-jablka-na-rynku-rosyjskim/rfbccx

Разве Польша и Белоруссия виноваты, что Россия позволяет с собой так обращаться?

Поставки белорусских яблок и грибов в Россию в 5 раз превысили урожай: https://www.bfm.ru/news/334861

Польша бьет рекорды по поставкам яблок в Россию, несмотря на эмбарго: https://www.bfm.ru/news/349210

Еще из этой рубрики:

Новости Абакана и Хакасии



Метки текущей записи:
 
Статья прочитана 14 раз(a).
 
Еще из этой рубрики:
События Хакасии
На нашем сайте можно узнать последния новости в Хакасии и Абакане сегодня: криминал, происшествия, видео новости 2015. Все новости республики Хакасия. онлайн у нас на сайте 19 инфо
Архивы
Наша статистика
Яндекс.Метрика
Читать нас
Связаться с нами
79, за 2,426