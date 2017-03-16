Родриго Дутерте отказался подчиниться ООН и дать поблажки наркоторговцам

Президент Филиппин Родриго Дутерте во время пресс-конференции 15 марта в Маниле заявил, что продолжит свою борьбу с наркотиками, которую мировая общественность называет кровавой, несмотря на призывы правозащитных организаций возбудить против него уголовное дело.

"Права человека и Организация Объединенных Наций – это прекрасно, — отметил Дутерте. — Если у вас есть жалобы и вы хотите обвинить меня в чем-то – ищите доказательства".

Речь президента Филиппин прозвучала всего через несколько недель после того, как отставной офицер полиции города Давао Артур Ласканас согласился дать показания против него. На суде бывший полицейский рассказал о том, как Дутерте на посту мэра оплачивал ему и нескольким киллерам заказные убийства не только наркоторговцев, но и простых людей.

Артур стал не первым участником событий в Давао, согласившимся дать показания против нынешнего президента Филиппин. Ранее, осенью 2016 года бывший киллер Эдгар Матобато дал показания против Родриго Дутерте и его сына Паоло, обвинив бывшего мэра в создании "Эскадрона смерти". Однако расследование по этому делу вскоре было прекращено и не имело никаких последствий для нынешнего президента страны. При этом инициатор разбирательств сенатор Лейла де Лима была снята с должности председателя комиссии по расследованию внесудебных убийств.

В ответ на обвинения Родриго Дутерте опроверг свою причастность к оплате услуг наемных киллеров, при этом заявив, что в Давао он занимался лишь борьбой с наркоторговлей. Такие жестокие меры он объяснил тем, что это было единственным способом, который мог сработать в таком городе, как Давао. По его мнению, избиратели во всей стране проголосовали за кандидатуру Дутерте, чтобы он смог провести свою политику уже в национальном масштабе, ведь в его родном городе она привела к положительным цифрам в сфере безопасности населения. На сегодняшний день, по данным независимого социального-научного филиппинского учреждения SWS, президент Филиппин имеет самый высокий рейтинг одобрения за всю историю существования страны – 76 процентов.

На прошлой неделе адвокат Ласканаса и Матобато, Джуд Сабио, отметил, что показания обоих мужчин можно приравнять к обвинениям в преступлениях против человечности. Также он добавил, что в апреле он вместе со своими подзащитными собирается передать дело в Международный уголовный суд в Гааге.

"Матобато и Ласканас являются жизненно важными свидетелями, — отметил Сабио. – Их показания могут служить доказательством того, что смерти в Давао были использованы Дутерте для выработки политики по борьбе с преступностью путем внесудебных убийств, которую он начал проводить, придя к власти в качестве президента".

На прошлой неделе президент Филиппин подписал указ, возобновляющий применение жестких мер в борьбе с наркоторговлей. Работа наркополиции на Филиппинах была приостановлена после выявления причастности сотрудников правоохранительных органов к убийству в штаб-квартире национальной полиции корейского гражданина, арестованного по причастности к торговле запрещенными веществами. В новом приказе Дутерте также постановил создать межведомственный комитет, который скоординирует действия полиции и военных, также недавно задействованных в антинаркотической операции.

"Правозащитные организации уже давно настроены против меня. Они говорят, что своими словами я призываю полицию брать правосудие в свои руки,- добавил Дутерте. – Но теперь, когда наркотики стали угрозой для национальной безопасности, я подключил еще и военных".

Противники Родриго Дутерте утверждают, что лишь малая часть от 7,7 тысяч предполагаемых наркоторговцев, убитых с приходом президента к власти 20 июня 2016 года, действительно была связана с торговлей запрещенными веществами. По их мнению, филиппинские преступники используют борьбу с наркоторговлей и отсутствие судебных разбирательств как прикрытие для совершения безнаказанных убийств.

Эта информация подтверждается докладом Human Rights Watch – неправительственной организации, занимающейся мониторингом, расследованием и фиксацией случаев нарушения прав человека – вышедшим накануне выступления Матобато. Авторы доклада утверждают, что часть доказательств законности внесудебных убийств была фальсифицирована полицейскими, а большинство жертв являются представителями бедной прослойки населения. Эксперты организации также призвали ООН организовать независимое международное расследование убийств.

Организация Объединенных Наций неоднократно высказывалась против убийств наркоторговцев без судебных разбирательств на Филиппинах. Так, спецпредставитель ООН на Филиппинах по вопросу внесудебных казней Агнес Калламард в интервью немецкому информационному агентству Блумберг обозначила свою позицию по вопросу ситуации в стране и высказала опасения из-за кризиса в области прав человека, который, по ее мнению, затрагивает многие аспекты жизни филиппинцев.

"Безнаказанность, присутствующая в убийствах полицией предполагаемых наркоторговцев, а также отсутствие расследований по этим делам уже само по себе является нарушением прав человека, — подчеркнула Калламард. – Правительство Филиппин и сам Дутерте должны прислушиваться к мировому опыту в борьбе с наркоторговлей. Такой подход к решению проблемы, который мы имеем на Филиппинах сегодня, приводит ни к снижению наркоторговли, а к росту безнаказанности в стране".