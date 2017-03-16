Российский мультфильм «Маша и Медведь» установил новый рекорд, набрав 2 миллиарда просмотров

16.03.2017 Автор: Рубрика: Разное Отзывов нет »

Российский мультфильм «Маша и Медведь» установил новый рекорд, набрав 2 миллиарда просмотров

Серия российского мультфильма про девочку Машу и ее друга Медведя под названием «Маша плюс каша» установила новый рекорд, набрав два миллиарда просмотров на YouTube.

Таким образом, мультипликационный фильм занял пятое место в списке роликов, преодолевших двухмиллиардный порог просмотров. На первых четырех местах обосновались исключительно музыкальные клипы в исполнении PSY, Wiz Khalifa, Джастина Бибера и Марка Ронсона.

Первый выпуск сериала «Маша и Медведь», который создается российской студией «Анимаккорд», состоялся в январе 2009 года. «Двухмиллиардная» серия появилась на YouTube спустя три года — 31 января 2012.

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