Россиянам разрешат не передавать показания счетчиков

Россияне уже в обозримом будущем будут освобождены от надобности передавать показания счетчиков за электроэнергию, водоснабжение и тепло. Это станет возможным благодаря нововведениям, которые будут реализованы в системе ЖКХ.

данном конкретном случае речь идет о переходе на автоматизированную систему учета потребления услуг. После того, как изменения вступят в силу, управляющие компании будут в режиме реального времени получать показания счетчиков, а также производить контроль качества поставляемых ресурсов.

Важно указать на то обстоятельство, что российским гражданам не потребуется что-то платить дополнительно за нововведения. Ожидается, что все расходы возьмут на себя компании, которые непосредственно поставляют услуги. Часть расходов будет переложена на управляющие компании. Соответствующее пояснение дал Андрей Чибис, заместитель министра по строительству и ЖКХ.

Что касается сроков реализации этого приятного новшества для россиян, то пока озвучиваются цифры в три-пять лет. Что-то более конкретное не называется.

Вместе с этим недавно сообщалось о том, что в нашей стране могут быть введены дифференцированные тарифы на услуги ЖКХ. Аналогичные действуют сегодня в системе сотовой связи. В частности, планируется создать тарифные планы "безлимит", "оптимум" и "эконом". Данные планы заложены в программу "Умный город", которую планомерно будут реализовывать в России.

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