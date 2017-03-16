Русский «спецназ»: откуда взялись стальные солдаты Путина

Российский солдат, вытянув в стороны руки, несет стол, держа его только зубами, словно это палочка. Двое военных держат на весу еще одного, над которым четвертый, с голым торсом, собирается бить кувалдой, как по наковальне, по пылающему бетонному блоку.

На следующей фотографии солдат в камуфляже, подпрыгнув и пробежав по спинам троих согнувшихся товарищей, наносит обеими ногами на лету удар по куску цементной плиты, удерживаемой еще двумя. Эти сцены ежедневно повторяются во время тренировок российских спецназовцев, служащих в элитных подразделениях, ставших наказанием для «Морских котиков» во время холодной войны. Ну или, по крайней мере, такой образ они создали в сети, поднявшись на высоту фокусников-ниндзя с дурным характером Чака Норриса (Chuck Norris) и способностью дробить кости Стивена Сигала (Steven Seagal).

Интернет превратил российские спецподразделения в мем, потому что их солдаты прослыли стальными альфа-самцами, и особенно потому, что русский спецназ по-прежнему окутан тайной. Пока Михаил Горбачев не провел политику гласности, большинство граждан страны не подозревало о существовании подобных отрядов. На смену полного незнания пришли преувеличения и неточности, потому что на самом деле нет ни одного подразделение с таким названием. Русское сокращение «cпецназ» расшифровывается как «специальное назначение» и относится ко всем подобного рода формированиям как в нынешней России, так в бывших советских республиках.

В 1950-е, в самый разгар холодной войны советским спецназом начали называть подразделения, специализирующиеся на выполнении секретных миссий, саботаже и даже забросках в тыл врага. В этом смысле необходимо различать два вида подразделений с этим наименованием, оба отличающихся высочайшей подготовкой в зависимости от структуры, в рамках которой они действуют: спецназ ГРУ, подчиняющийся Главному разведывательному управлению Вооруженных сил России, и спецназ ФСБ (бывшего КГБ), которые занимаются контртеррористическими операциями.

Спецназ ГРУ и спецназ ФСБ

Созданный 24 октября 1950 года спецназ ГРУ первым получил статус специального подразделения, которое подчинялось Главному разведывательному управлению Генштаба, то есть, непосредственно министерству обороны. Его служащие принимали активное участие в конфликтах в Афганистане, Чечне, и, как считается, в Сирии. Основной миссией ГРУшников в военное время является проникновение в тыл врага (в военной форме или гражданской одежде), совершение диверсий, направленных на разрушение вражеской инфраструктуры, подавление волнений и специализированная поддержка обычных войсковых частей. С этой целью спецназовцев обучают хирургически тонким методам убийств, подрывной технике, шпионажу и разведывательным приемам.

Кроме армии и воздушно-десантных войск, спецназ ГРУ имеется в морской пехоте, являясь подобием американских «Морских котиков». Ко всем четырем основным российским флотам прикреплены по бригаде спецназовцев численностью около тысячи человек. Эти подразделения отвечают за силовую поддержку российских морских пехотинцев и за осуществление диверсий, направленных против кораблей или портов противника.

Что касается спецназа ФСБ, подчиняющегося министерству внутренних дел, следует различать группы «Альфа» и «Вымпел». Первая, так называемое Управление А, была создана в 1974 г. по инициативе тогдашнего главы КГБ Юрия Андропова под формальным предлогом борьбы с терроризмом. Штурм дворца Хафиззулы Амина, афганского лидера, охраняемого несколькими сотнями телохранителей, стало боевым крещением для «Альфы», как рассказывает Марк Галеотти (Mark Galeotti) в книге «Спецназ: российские силы специального назначения» («Spetsnaz: Russia‘s Special Forces»). В этом же конфликте бойцы группы «Альфа» приняли участие в многочисленных антитеррористических спецоперациях.

Что касается группы «Вымпел», или Управления В, то в ее задачи входит исключительно диверсионная антитеррористическая деятельность с целью дестабилизировать иностранные правительства путем захвата ключевых объектов инфраструктуры, вроде АЭС или аэропортов. Группа была создана относительно недавно и поле деятельности не вполне определено.

Особая подготовка

Несмотря на изобилие видеороликов о спецназовцах, курсирующих в сети, подробности системы их подготовки по-прежнему являются засекреченными и сильно разнятся в зависимости от функции подразделения. Судя по тому немногому, что известно, спецназовцев ГРУ особенно настойчиво тренируют для рукопашного боя. Излюбленная техника ГРУшников — самбо, боевое искусство, придуманное в Советском Союзе. А кроме того, бойцов тренируют по «системе спецназ», зародившейся в Х веке и основанной на умении использовать силу противника против него.

Известно также, что спецназовцы уделяют большое значение военным учениям с использованием взрывчатки и реального огня, что приводит к самой высокой смертности среди них в процессе отбора. Российская пропаганда использует эти эффектные учения, чтобы поддержать славу «стальных солдат».

Структура штурмовых групп похожа на ту, которая принята в иностранных подразделениях спецназа. В каждом отряде насчитывается восемь-десять бойцов под командованием офицера. Все они обучены таким специальным навыкам, как обращение с взрывчаткой, снайперская стрельба, передача разведданных и ведение разведки. ГРУшники могут также действовать мобильными группами по двое или даже по одному.