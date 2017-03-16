Школьники Хакасии примут участие во Всероссийском конкурсе «Юный архивист»

С 21 мая по 31 августа пройдет V Всероссийский конкурс юношеских учебно-исследовательских работ «Юный архивист».

Участниками конкурса от Хакасии станут трое победителей республиканского конкурса учебно-исследовательских работ «Юный архивист». Старшеклассники представят на рассмотрение жюри свои самостоятельные исследовательские работы проблемного характера на исторические темы, выполненные на базе архивных документов и источников устной истории, сообщили в пресс-службе министерства культуры РХ.

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