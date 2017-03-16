Сирия: США и курды окружают Ракку. Высоты у Пальмиры взяты

Поддерживаемые американцами Сирийские демократические силы (СДС), состоящие, преимущественно, из курдских отрядов народной самообороны (YPG) ведут наступление вдоль реки Евфрат к востоку от оплота ИГИЛ – города Ракка – и отбили населенный пункт Хасс Хибал и прилегающий к нему элеватор.



Наступление позволило СДС продвинуться ближе к населенным пунктам Джудаят Хабур, Хамад Ассаф и Аль Кулейб, откуда курдские силы ранее в этом месяце отступили. Отряды СДС должны отбить эти деревни, а также территории возле населенных пунктов Хамрат Баласим и Хамрат Насир, чтобы перерезать Ракку с востока. Однако даже в этом случае Ракка будет перекрыта только с одной стороны реки. Таким образом, СДС необходимо перейти Евфрат и дойти до окраин Ракки.



С учетом роста численности сухопутных войск США, возглавляемые американцами силы будут обладать достаточным военным потенциалом, чтобы провести штурм Ракки и, спустя некоторое время, занять город. В свою очередь, сирийские правительственные силы, скорее всего, проведут попытку дойти до нескольких стратегически важных позиций к юго-западу от Ракки: городу Табка, авиабазе Табка и одноименной плотине.



Если это будет сделано, то правительство сможет ограничить присутствие американцев в стране не далее северо-востока Сирии. Однако, правительственным силам также будет необходимо отбить у игиловцев Дейр-эз-Зор и местные нефтяные месторождения. Это потребует значительных ресурсов со стороны сирийских военных и отложит проведение операций против Хаят Тахрир Аш-Шам в западной части провинции Алеппо.



Между тем, сирийская армия продолжила проведение операций против ИГИЛ возле Пальмиры, отбила гору Мустадира и взяла под огневой контроль западную часть газового месторождения Мустадира. Скорее всего, это поспособствует скорейшему освобождению данного района. Если это удастся, то правительственные силы смогут перевести внимание на группу высот и военную базу между горой Мустадира и месторождениями Джазаль.



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