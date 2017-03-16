Служебно-розыскная собака отыскала марихуану в частном доме Абакана

Владелец жилья организовал в собственной бане наркопритон, а в кладовке хранил наркотики.

Сотрудники полиции нагрянули с проверкой в баню частного дома по улице Белоярская в Абакане вчера около 16 часов. Оказалось, что в деревянном домике неработающий мужчина 1979 года рождения организовал наркопритон. Помимо хозяина, стражи порядка задержали ещё несколько человек. С места происшествия были изъяты шприцы, а также посуда и ингредиенты для изготовления наркотика опийной группы. Во время осмотра частного домовладения в кладовой служебно-розыскная собака обнаружила около 80 граммов марихуаны. Решается вопрос о возбуждении уголовных дел по факту содержания наркопритона и хранения наркотического средства, сообщается на сайте МВД по РХ.

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