США: четырех россиян обвинили в кибератаке на Yahoo

16.03.2017 Автор: Рубрика: Разное Отзывов нет »

США: четырех россиян обвинили в кибератаке на Yahoo

Тема "русских хакеров" сегодня вновь громко звучит в США. Власти страны предъявили четырем россиянам обвинения в кибератаке на портал Yahoo. Речь идет об эпизоде в 2014 году, когда были взломаны 500 миллионов учетных записей пользователей.

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